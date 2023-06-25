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「原來我還會這個」一個人旅行 危機中發現自己能力

記者鄒尚謙／台北25日電
紀金山認為，出遊也要活到老學到老。(本報資料照片)
紀金山認為，出遊也要活到老學到老。(本報資料照片)

旅行，是離開既定生活模式的方式，一群人出遊能夠獲得美好的回憶，但一個人出遊卻能不斷突破自己。好好園館創辦人紀金山表示，「旅遊是負起自我責任的方式」，尤其退休之後，被工作綁住的理由更不復存在，空出的時間就是把自己的生活過到好，此時，「旅行」便是很重要的工作。

「為何要強調一個人旅行？因為某種程度上，旅遊是在追求混亂。」紀金山對旅行有著相當通透的看法，他說，一個人旅行並非獨自享受，亦非有秩序的走景點，旅途中難免會遇到混亂，混亂中伴隨著一些危機，「試著把它搞定」，一個人旅行培養的是覺察力，看看別人怎麼做，學著自己搞定。

紀金山認為，人生有「身心靈」三層次，身體在乎快樂、享受，單純欲望滿足就會得到；心理在乎秩序、有條理，得到控制感的成就感，有秩序地控制眼前這一天，就會覺得心理平衡；而靈性是喜悅，是在解決問題時，一種在混亂中，察覺到未曾感受過的自己。

「原來自己還會這個呀，」紀金山指出，一群人旅行是物質享受、快樂連結，有人享受發號施令、有人享受順從；一個人旅行則是搭錯車、錯過班機等等，在危機中感受到自己未曾看見的能力，這得在混亂中搞定才能獲得。

不過，紀金山也說，一個人旅行並不一定要「獨自出行」，旅行的目的在於新鮮感，在新鮮感中「發現不一樣的自己」，跳脫家人的關係，補充更多社會連結；雖然三五好友一同旅行很方便，吃飯可以坐滿一桌不孤單，但自己一個人出遊，可能必須與他人併桌、跟他人共乘，有助重新運作心智，創造連結。

紀金山表示，出遊是為了增加新鮮感，在老套路中找到新的地方，再老的套路都要找出新概念，挖掘新的東西，活到老學到老。天底下沒有新鮮事，就是學會不斷轉化自己，讓靈魂可以提升，不會待在沙發上，把昨天今天明天都過得一樣，老後成為一塊石頭。

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