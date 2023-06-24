歷經7次大白化危機 核三出水口演化出抗暖化珊瑚

珊瑚白化是全球暖化 觀察指標，台電核三廠出水口周邊海域在1987年發生珊瑚白化，外界將矛頭指向核三廠「人造溫水」惹禍，但隨更多科學數據出爐，查出海水異常升溫是主因，且已演化出潛藏抗暖化基因的耐熱珊瑚，被視為世界級的「珊瑚抗海洋暖化實驗站」。

珊瑚礁是「水中熱帶雨林」，為地球提供重要的生態服務功能，但因人類活動和氣候變遷 ，全球珊瑚都陷入生死存亡的威脅；國立海生館研究員樊同雲說，長期調查發現，核三廠出水口珊瑚在七次大白化危機中展現旺盛的生命韌性，被視為生態復育韌性指標性的耐熱物種，各國學者都想解開抗暖化的基因密碼。

核三廠出水口在1987年因水溫比周邊高出攝氏二至三度，被批評是人造溫水。樊同雲說，2020年全台爆發最大規模的白化事件，出水口覆蓋率在白化前約50%（健康狀態）， 隔年降至30%（穩定狀態），今年又回復至約50%，顯示能從白化受損後快速復原，具高度生命韌性。研判有灣域地形的湧升流冷卻，水溫忽冷忽熱的三溫暖效應，加上溫水中養分充足，珊瑚吃得飽又好，才能因應惡劣環境。