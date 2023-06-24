我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

供應短缺 加州房屋險、車險難買

瓦格納首腦稱已占領俄軍基地 要防長談判 否則攻莫斯科

歷經7次大白化危機 核三出水口演化出抗暖化珊瑚

記者潘欣中／屏東24日電

珊瑚白化是全球暖化觀察指標，台電核三廠出水口周邊海域在1987年發生珊瑚白化，外界將矛頭指向核三廠「人造溫水」惹禍，但隨更多科學數據出爐，查出海水異常升溫是主因，且已演化出潛藏抗暖化基因的耐熱珊瑚，被視為世界級的「珊瑚抗海洋暖化實驗站」。

珊瑚礁是「水中熱帶雨林」，為地球提供重要的生態服務功能，但因人類活動和氣候變遷，全球珊瑚都陷入生死存亡的威脅；國立海生館研究員樊同雲說，長期調查發現，核三廠出水口珊瑚在七次大白化危機中展現旺盛的生命韌性，被視為生態復育韌性指標性的耐熱物種，各國學者都想解開抗暖化的基因密碼。

核三廠出水口在1987年因水溫比周邊高出攝氏二至三度，被批評是人造溫水。樊同雲說，2020年全台爆發最大規模的白化事件，出水口覆蓋率在白化前約50%（健康狀態）， 隔年降至30%（穩定狀態），今年又回復至約50%，顯示能從白化受損後快速復原，具高度生命韌性。研判有灣域地形的湧升流冷卻，水溫忽冷忽熱的三溫暖效應，加上溫水中養分充足，珊瑚吃得飽又好，才能因應惡劣環境。

暖化 氣候變遷

上一則

洪秀柱籲2024勿重演「換柱」 侯友宜：強大才能贏得尊重

下一則

29款罕病藥未納健保 近7000病友苦等

延伸閱讀

精準投藥+手術 治罕見骨盆腔肉瘤

精準投藥+手術 治罕見骨盆腔肉瘤
棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？其實是因這項成本較高

棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？其實是因這項成本較高
全球首例 哥斯大黎加鱷魚「孤雌生殖」基因相似度99.9%

全球首例 哥斯大黎加鱷魚「孤雌生殖」基因相似度99.9%
棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？

棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？

熱門新聞

台中市林姓男子懷疑女兒尋短身亡與遭人性侵拍片有關，林夥人私刑打死人，更一審判林5年10月徒刑。圖／本報資料照

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

2023-06-18 16:33
TVBS公布最新民調，柯文哲(中)躍居第一，賴清德(右)第二，侯友宜第三。(本報系資料照)

柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂

2023-06-18 09:49
今年夏至與端午節相連，肖兔、雞者易因下半年變動較大面臨考驗，肖虎、猴者變旺發威。(記者賴香珊／攝影)

夏至連端午 2生肖下半年變動大 2生肖發威變旺

2023-06-18 13:43
台中五億男案件，中檢今天偵結。圖／報系資料照

台「5億男」案偵結 殺人罪不起訴 「假結婚」分不到遺產

2023-06-20 22:13
萬沙浪。（本報系資料照片）

「愛你一萬年、娜魯灣情歌」台原住民歌王萬沙浪74歲病逝

2023-06-17 20:59
新北市三重區李姓男子，氣店家不給刷卡結帳，怒持空氣槍朝店家玻璃門連轟5槍逃逸，警循線一小時逮人。記者曾伯愷／翻攝

店家只收現金不刷卡 台男惱怒朝店怒轟5槍遭捕

2023-06-17 13:31

超人氣

更多 >
紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治

紐約華裔醫生捲路怒遭痛毆 腦部重傷不治
專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？

專家建議退休儲蓄達百萬 到底多少美國人做到？
飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為

飛機停下來之前做這事 空姐認為是傻瓜行為
奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？

奶茶店員工吃太多「珍珠」掛急診 「珍珠」有何成份？
國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷

國泰飛洛杉磯客機香港機場中止起飛 乘客緊急疏散11傷