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天花板掉落 圓山飯店「百年金龍」斷頭

台灣新聞祖／台北24日電
圓山飯店的百年金龍，被掉下來的天井砸斷龍頭。（取材自臉書）
圓山飯店的百年金龍，被掉下來的天井砸斷龍頭。（取材自臉書）

北市圓山飯店金龍廳昨天下午天花板掉落，砸中著名的「百年金龍」噴泉，造成龍頭斷裂，飯店指出，已立即知會工藝師修復，預計一周內完成，噴泉管道早有阻塞，此次整修將一併修復。

此外，也有多位文史專家對於圓山百年金龍也提出「金身顏色」的問題，飯店未來將基於文史資源的保存，邀請各界專家進一步研究「修舊如舊」的方案，盡力恢復百年金龍的原有風貌。

本報系聯合報報導，金龍廳建於1956年，已有68年歷史，圓山飯店指出，維護工作相對不易，雖然平日嚴於檢查，仍發生這次天井天花板掉落事件，正好壓在金龍的噴泉上，所幸損壞尚不嚴重。  

至於金龍的頭部，是由黃銅製作，其中一爪為鑄鐵製作，在上述兩部位和龍身銜接處則是以水泥等及鐵條連接，因年久腐蝕，此次天花板掉落碰撞，產生斷裂。

另據台北中國時報報導，金龍噴水池的金龍原設置於「台灣神社」前的銅龍，圓山飯店增建廳舍時，特意保留原貌呈現於金龍餐廳前，並在1987年整修時鍍上24K金，特別的是，這條金龍為三爪，和傳統的四爪或五爪龍不同，也成為金龍廳具代表性的經典人氣建築物。

圓山飯店擁有許多歷史悠久的文物及建築，也是飯店吸客特色，因此如何永續保存一直是飯店著重的課題。圓山飯店表示，疫情3年間也持續對維護金龍事宜有多次研討，在事發前，金龍的龍尾通往龍身至龍頭口部的噴泉管道，早已有阻塞情事發生，飯店將一併修復。

圓山飯店內具有百年歷史的金龍原為銅質，在飯店增建廳舍時，鍍上24K金。（本報資料...
圓山飯店內具有百年歷史的金龍原為銅質，在飯店增建廳舍時，鍍上24K金。（本報資料照片）

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