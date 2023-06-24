天花板掉落 圓山飯店「百年金龍」斷頭

圓山飯店的百年金龍，被掉下來的天井砸斷龍頭。（取材自臉書）

北市圓山飯店金龍廳昨天下午天花板掉落，砸中著名的「百年金龍」噴泉，造成龍頭斷裂，飯店指出，已立即知會工藝師修復，預計一周內完成，噴泉管道早有阻塞，此次整修將一併修復。

此外，也有多位文史專家對於圓山百年金龍也提出「金身顏色」的問題，飯店未來將基於文史資源的保存，邀請各界專家進一步研究「修舊如舊」的方案，盡力恢復百年金龍的原有風貌。

本報系聯合報報導，金龍廳建於1956年，已有68年歷史，圓山飯店指出，維護工作相對不易，雖然平日嚴於檢查，仍發生這次天井天花板掉落事件，正好壓在金龍的噴泉上，所幸損壞尚不嚴重。

至於金龍的頭部，是由黃銅製作，其中一爪為鑄鐵製作，在上述兩部位和龍身銜接處則是以水泥等及鐵條連接，因年久腐蝕，此次天花板掉落碰撞，產生斷裂。

另據台北中國時報報導，金龍噴水池的金龍原設置於「台灣神社」前的銅龍，圓山飯店增建廳舍時，特意保留原貌呈現於金龍餐廳前，並在1987年整修時鍍上24K金，特別的是，這條金龍為三爪，和傳統的四爪或五爪龍不同，也成為金龍廳具代表性的經典人氣建築物。