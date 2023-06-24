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寶石珊瑚開放探勘 漁民怒：漁獲恐暴跌

記者王勇超／高雄24日電
珊瑚漁船上的起網機及前端有沉石的纏繞網。（記者劉學聖／攝影）
珊瑚漁船上的起網機及前端有沉石的纏繞網。（記者劉學聖／攝影）

漁業署4月核定高雄離岸約12海浬處海域，開放珊瑚漁船探勘海下的寶石珊瑚，未來可供採集，範圍約1358.76平方公里，與台南、高雄、澎湖漁民俗稱的「高雄西」傳統漁場重疊，漁民痛批漁業署事先未溝通，憂心珊瑚船作業破壞珊瑚礁，「魚的家被拆了，哪還有魚？」罔顧漁民生計，連海洋生態保育都將陪葬。

漁民向聯合報投訴，漁業署至少核准宜蘭縣寶石珊瑚漁業促進會三梯次探勘，探勘範圍比核准範圍還要大，增至1415.54平方公里。

漁民說，珊瑚船使用纏繞網方式採撈深海寶石珊瑚，作業時利用大石頭帶動網子沉進逾150公尺深海，讓網子纏繞珊瑚，石塊敲打珊瑚恐造成嚴重傷害，「幾乎在我們有生之年都難以恢復！」憂心漁場底部珊瑚礁遭破壞，漁獲將斷崖式暴跌。

記者5月底到旗津漁港直擊，發現多艘蘇澳籍珊瑚漁船停泊，船頭有捲網機，漁網前端綁有多個大石塊，特徵明顯，其中二艘珊瑚漁船上有漁工整理漁具，一名男子拿著一株扇子形狀、橘紅色疑似珊瑚物品迅速下船，交給岸上另名男子放進休旅車後隨即駛離。

漁業署漁政組副組長劉家禎說，探勘是科學試驗作業，開放前一定徵詢地方意見，且採最嚴格標準，派觀察員上船觀察作業情況，進港後清點寶石珊瑚數量，相關資料也送學者專家分析，後續僅限在全國唯一可辦珊瑚拍賣的蘇澳區漁會銷售，若違反規定，最重可撤銷作業許可。

海洋大學海洋事務與資源管理研究所教授陳志炘說，政府2009年開始嚴正管理珊瑚漁船，開放五個海域開採寶石珊瑚，2018年開始考量珊瑚的恢復力，計畫透過探勘選出備用的珊瑚漁場，與現有的珊瑚漁場「輪耕」。

陳志炘說，漁業署與宜蘭縣寶石珊瑚漁業促進會選出高雄海域讓漁民探勘，確認是否適合作為珊瑚漁場，從科學角度來看，此海域離台灣略近，不是那麼恰當，且漁業署應事先與高雄等地漁民「打招呼」，否則易引起作業糾紛。

宜蘭縣寶石珊瑚漁業促進會總幹事王耀徵說，完成探勘後，若專家評估適合才會輪作開採。他強調，珊瑚漁船作業是靠網子纏繞抓取深海寶石珊瑚，並非以沉石敲斷珊瑚，目前五個合法漁區包括漁業最發達的彭佳嶼海域，珊瑚漁船與一般漁船未有衝突，部分漁民可能不了解才誤會，珊瑚漁船若妨害一般漁船作業，「只要打聲招呼，一定禮讓」。

寶石珊瑚 相隔14年開放探勘 製表／王勇超
寶石珊瑚 相隔14年開放探勘 製表／王勇超

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