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新聞眼／無視行政監管破口 打詐淪口號

記者 蔣永佑、張宏
行政院日前成立打詐專責辦公室。（中央社）
行政院日前成立打詐專責辦公室。（中央社）

詐騙案件不斷攀升，不僅是一大民怨，更幾乎已成國安問題，政府雖宣示成立打詐國家隊、打詐辦公室，砸大錢宣傳、檢警不斷專案抓人，但前端行政管控卻充滿漏洞，政府若真有心要打詐，應知「預防勝於治療」，針對詐團常鑽的漏洞，讓前端的行政機關補破網，比光靠專案光抓詐團末端車手，更能有效杜絕詐騙的急速蔓延。

民進黨政府為因應詐騙民怨，宣稱成立行政院級的打詐專責辦公室，高檢署也成立查緝詐欺與資通犯罪督導中心，揭牌儀式一辦再辦，院長、部長一來再來，看似「積極」任事，官方總愛以查獲詐欺集團件數、犯嫌人數提升，當成打詐有成的績效，顯然與現實情況脫節而不自知，更未能察覺詐團之所以能快速獲利、難以根絕的根本原因。

這幾年負責偵辦詐騙案件檢警單位，早已從案件中發現，愈來愈多的人頭帳戶、大量未受管制的電信門號、詐團愛用的黑莓卡、第三方支付、電支與虛擬貨幣等，主管機關都有許多該做未做的行政作為，銀行、電信、網路主管機關審查密度不足，是詐團可輕易取得犯罪工具的關鍵。

雖然檢警一再向行政機關提出建議，但屢屢被點名的金管會、NCC、數位部，回應依然不痛不癢，金管會與數位部就第三方支付管理問題總是互踢皮球、金管會罐頭式的回應是：持續監督銀行業者加強管理；NCC對台灣有大量電信漫遊門號、黑莓卡遭詐團濫用之亂象，依舊無感，遲遲不願落實實名制，外界諍言猶如狗吠火車。

要杜絕台灣的詐騙問題，如不從前端阻絕詐團可能利用的漏洞，降低民眾受騙機會，讓檢警查緝能更快掌握詐團金流、溯源斷根。光靠專案掃蕩機房、車手，永遠只是查到詐團末端，打詐國家隊只會淪為可笑的口號。

詐騙 詐欺 虛擬貨幣

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