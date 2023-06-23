疫後醫護人力荒未解 未來關床、關診恐成常態

疫後醫護人力減少，若再加上少子化風暴，未來恐常見關床、關門診。（本報資料照片）

6月上旬北部各大醫院急診壅塞，內科病房一床難求，非緊急手術被迫延後執行。新冠肺炎疫情 期間的就醫噩夢，疫後持續上演，病床緊縮影響癌症 病友化療計畫，至少得等兩周才有機會住院治療。無床可用背後最大的原因是「照顧人力不足」，專家預言，疫後醫護人力減少，若再加上少子化風暴，未來關床、關門診將成常態，以後看診、住院恐成難事。

「沒想到疫情之後，等床的時間更長。」台灣癌症基金會癌友關懷中心主任游懿群說，疫情前，癌友化療計畫因防疫措施嚴苛受到限制，沒辦法在預期時間入院治療，得等一周左右，但近期不知是癌症患者回籠，還是照顧人力不足，開不出床，原以為疫情後不用等，現在等三、四天算快，等一到二周是常態，有些患者急著治療，最後靠「鈔」能力，自費住院就醫。

新光醫院副院長洪子仁說，目前新冠、流感、腸病毒疫情不至於讓急診塞爆，主要是內科病房、醫護人力不足，病房被迫降載收治。病床數不足，立即被反應的就是急診，以台大醫院為例，今年1到4月急診壅塞率節節高升，四月時，四成四患者需等待24小時才有床，二成五患者則需等候超過48小時。

據護理師公會全聯會統計，目前領有護理師執照人數約31萬人，執業護理人員約18.6萬人，執業率僅五成八。但臨床對護理人力的需求愈來愈高，全國病床數2016年開設16.3萬多張，到2021年已擴增至17萬張，還不包含各院新增各項業務，如出院準備計畫、器官勸募、預立醫療等業務，統統需要護理人力。

護理師公會全聯會理事長紀淑靜說，十年前就曾疾呼「護理缺工將成國安問題」，如今人力匱乏已到火燒屁股，即使現在替護理師加薪，也不一定有人願到工時長又高壓的環境服務，現在願意在第一線的多是資深護理師，再過幾年就退休，醫院將沒有照顧資源，可預想未來除非是極為嚴重的疾病才能住院，其餘恐以「居家住院」模式代替。

台北醫學大學董事長陳瑞杰說，大醫院以後真的沒辦法再收小病。光是疫情後，病床數就不足因應需求，之後高齡化讓癌症、慢性病患者增加，少子化讓進入醫療院所的人力再減，大醫院關床、關門診是一定會發生的事。

衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳表示，將針對護理人力缺口，研議與教育部 合作提升應屆畢業生投入職場的誘因，同時監測各院護理人力變化。