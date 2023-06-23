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泰晤士亞洲大學排名／台大降至29名 3私校超越陽交大、清大

中央社／倫敦23日電
泰晤士高等教育特刊22日公布2023年度亞洲大學排名，台大與沙烏地阿拉伯的法赫德國王石油礦產大學並列第29名。圖為台大校門口。（中央社檔案照片)
泰晤士高等教育特刊22日公布2023年度亞洲大學排名，台大與沙烏地阿拉伯的法赫德國王石油礦產大學並列第29名。圖為台大校門口。（中央社檔案照片)

英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）22日公布2023年度亞洲大學排名，台灣排名最佳的大學院校是台灣大學，與沙烏地阿拉伯的法赫德國王石油礦產大學（King FahdUniversity of Petroleum and Minerals）並列第29名。

來自台灣的大學院校有4所進入亞洲前50名，總計6所進入前100名。

除了台灣大學，進入亞洲前50名的台灣大學院校依序為中國醫藥大學（第33名）、台北醫學大學（第43名）、亞洲大學（第49名）。其中，亞洲大學與以色列的耶路撒冷希伯來大學（Hebrew University ofJerusalem）以及日本的名古屋大學並列亞洲第49名。

在亞洲排名第51至第100名區間，台灣有2所大學院校入榜，依序是排名第85的陽明交通大學，以及與中國的西安交通大學和印度的聖雄甘地大學（MahatmaGandhi University）並列第95的清華大學。

台灣另有4所大學位居亞洲第101至第200名區間，依序是雲林科技大學（並列第134名）、台灣科技大學（並列第137名）、成功大學（並列第159名）、台灣師範大學（並列第194名）。

與2022年度排行榜相較，台灣的大學院校在亞洲的排名以下滑居多。以兩年皆上榜的大學院校為例，去年台灣大學排名第21、台北醫學大學第29、陽明交通大學第44、清華大學第59、成功大學第110、台灣科技大學第118、台灣師範大學第124。

不過，去年中國醫藥大學排名第35、亞洲大學則為第78，兩所大學今年的排名都上升。

自2019年以來在亞洲大學排名一向位居第20至25名區間的台灣大學，今年掉落此區間之外。

此次是THE第11次發布亞洲大學排名（AsiaUniversity Ranking），總計有來自31個國家地區的669所大學院校獲納入排行榜，去年則是616所。

亞洲排名前5的大學院校依序是中國的清華大學、北京大學、新加坡國立大學、香港大學、新加坡南洋理工大學，排序與去年相同。其中，中國的清華大學與北京大學是連續第4年分居排行榜第1和第2名。新加坡國立大學同樣是連續第4年位居第3。

亞洲排名第6至第8的大學依序是香港中文大學、香港科技大學、日本的東京大學。中國的復旦大學與上海交通大學則並列第9。

THE亞洲大學排名採用與世界大學排名相同的13個績效指標，但各指標的比重經調整，以反映亞洲地區教育機構的優先考量。

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