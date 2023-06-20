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高雄清查苯巴比妥 4醫涉不當使用遭停業

記者王昭月、徐如宜、古和純、趙宥寧／高雄20日電
高市府以藥追人，擴大清查全市2702家醫院診所及藥局，查出4家診所涉不當使用苯巴比妥，已勒令停業1至6個月，並裁罰。（記者王昭月／攝影）
高市府以藥追人，擴大清查全市2702家醫院診所及藥局，查出4家診所涉不當使用苯巴比妥，已勒令停業1至6個月，並裁罰。（記者王昭月／攝影）

新北幼兒園餵藥疑雲延燒，高雄市長陳其邁也大陣仗舉行記者會，公布全市醫療院所18歲以下患者苯巴比妥單方用藥稽查結果，有四名醫師涉不當用藥，多達上百名的患者受害，包括兩歲以下幼兒，除勒令四名醫師停業一至六個月，並開罰11萬（台幣，下同，約3570美元）至33萬元不等，有醫師不服喊冤將提申訴。

陳其邁和高雄長庚、高醫、高榮及義大兒科部醫師舉行記者會，陳其邁說，高雄市政府6月8日即鎖定連鎖幼兒園聯合稽查，並擴大清查全市2702家醫院、診所及藥局，以藥追人，查出145家持有苯巴比妥，其中四名醫師涉不當用藥，16日已裁定停業一至六個月，並開罰11萬至33萬不等。

市府同步啟動護童專案，通知近一個月內在這四間診所使用苯巴比妥藥物，或近半年內在這四間診所使用該藥三次以上未滿十八歲的患者，可到四家醫學中心免費醫療評估，若出現嗜睡、頭昏、步態不穩等症狀也可打電話到衛生局專線諮詢。

高雄市衛生局副局長潘炤穎說，市府透過管制藥品系統調閱全市使用苯巴比妥用藥情形，以病歷與藥物勾稽清查流向，發現四家診所用量相對大，多用於治療上呼吸道症狀，三度邀四大醫學中心召開專家會議，認定四名醫師涉嫌違反使用原則，依醫師法及管制藥品管理條例於16日發函勒令停業、罰鍰。

楠梓區醫師苑秉純遭裁罰五萬元及停業一個月，昨在診所外貼上停業公告，他說，是以苯巴比妥治療熱痙攣，會向衛生局申訴。衛生局說，檢視違規醫師處方，近一個月內約百餘名患者就醫時涉違反醫療常規用藥，情節最嚴重的診所有數十名病患受害，也查出小於兩歲的幼兒被不當用藥。

陳其邁說，四名不當用藥的醫師年紀偏年長，照以往開藥習慣，遇到病人感冒時，常會開出支氣管擴張的藥物，但支氣管擴張藥有興奮作用，所以才開立苯巴比妥抑制興奮作用。

高雄長庚兒科部主任田祐霖說，苯巴比妥半衰期約140小時，最多一個月就測不到；高醫小兒部主任徐仲豪指此藥約三、四周內就會代謝清除，不會殘留體內，正確處方下副作用並不高。

新北幼兒園餵藥案風波延燒，疑似餵藥的幼兒園19日大門緊閉，中華國際幼兒文教聯合總...
新北幼兒園餵藥案風波延燒，疑似餵藥的幼兒園19日大門緊閉，中華國際幼兒文教聯合總會也發聲明，即日起全國教保員全面停止餵藥服務。（記者葉信菉／攝影）

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