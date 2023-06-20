新北幼兒園餵藥案 北榮毒物醫師：先前「誤判」機會高

新北幼兒園餵藥案風波延燒，疑似餵藥的幼兒園19日大門緊閉，中華國際幼兒文教聯合總會也發聲明，即日起全國教保員全面停止餵藥服務。（記者葉信菉／攝影）

新北市幼兒園餵藥案延燒，台北榮總職業醫學 及臨床毒物部主治醫師吳明玲表示，近期陸續有幼童到院進行質譜儀分析，結果均為「未檢出」，但部分個案過去曾透過尿液驗出巴比妥類；以她個人經驗來看，先前檢驗為「誤判」的機會較大。

本報系聯合報報導，民進黨總統參選人、副總統賴清德 要求新北市府說明幼兒的戒斷症狀和彩虹藥水使用情況，侯友宜 則直言賴清德「枉為醫生」，更痛批這期間看到很多惡意抹黑跟造謠，是他最痛恨的。

侯友宜罕見未提職稱直呼對手姓名，強調司法調查期間看到很多惡意抹黑，用選舉造謠的語言來傷害幼童家長以及幼保老師的不信任，是最痛恨的事。競選工作室也開記者會批賴曾說痛恨網軍，現在卻不願放下「網軍魔戒」，放任散播不實謠言攻擊對手，衛福部次長王必勝把專業放到腦後，只想用政治手段維護執政黨利益。

吳明玲表示，現在檢驗為「未檢出」，顯見先前檢驗「誤判」成分居高，因某些檢驗方法本來就有所限制，但最終結果還是要由檢調判斷。

中國時報報導，對此，新北市衛生局指出，檢驗數值均由衛福部認證的醫療機構研判，並做進一步檢驗確認。