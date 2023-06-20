新北幼兒園餵藥案 北榮毒物醫師：先前「誤判」機會高
新北市幼兒園餵藥案延燒，台北榮總職業醫學及臨床毒物部主治醫師吳明玲表示，近期陸續有幼童到院進行質譜儀分析，結果均為「未檢出」，但部分個案過去曾透過尿液驗出巴比妥類；以她個人經驗來看，先前檢驗為「誤判」的機會較大。
本報系聯合報報導，民進黨總統參選人、副總統賴清德要求新北市府說明幼兒的戒斷症狀和彩虹藥水使用情況，侯友宜則直言賴清德「枉為醫生」，更痛批這期間看到很多惡意抹黑跟造謠，是他最痛恨的。
侯友宜罕見未提職稱直呼對手姓名，強調司法調查期間看到很多惡意抹黑，用選舉造謠的語言來傷害幼童家長以及幼保老師的不信任，是最痛恨的事。競選工作室也開記者會批賴曾說痛恨網軍，現在卻不願放下「網軍魔戒」，放任散播不實謠言攻擊對手，衛福部次長王必勝把專業放到腦後，只想用政治手段維護執政黨利益。
吳明玲表示，現在檢驗為「未檢出」，顯見先前檢驗「誤判」成分居高，因某些檢驗方法本來就有所限制，但最終結果還是要由檢調判斷。
中國時報報導，對此，新北市衛生局指出，檢驗數值均由衛福部認證的醫療機構研判，並做進一步檢驗確認。
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