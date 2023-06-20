我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿里巴巴換帥 張勇9月卸任董事長和CEO

美中關係陰影下 留學生為斷航、遭限制行動盤算

基座刻有花蓮字樣 德國公園石獅子 身世之謎待解

記者王思慧／花蓮20日電
德國波茨坦一座公園裡矗立一對石獅子，花蓮縣文化局長信箱收到來自德國的信，希望能解開石獅子身世之謎。(圖：花蓮縣文化局提供)
德國波茨坦一座公園裡矗立一對石獅子，花蓮縣文化局長信箱收到來自德國的信，希望能解開石獅子身世之謎。(圖：花蓮縣文化局提供)

花蓮縣文化局長信箱日前接獲來自德國的求助信，信中指出，德國波茨坦一座公園裡矗立著一對石獅子，基座刻有「HUALIEN TAIWAN ROC」、「POTSTAUSEND 1993」字樣，想要知道石獅子的來由；不過，文化局不清楚為何德國會有石獅子，身世之謎待解。

來自德國波茨坦的信件署名Wolfgang Moertl表示，波茨坦有兩隻大理石獅子是花蓮於1993年為了紀念建市1000周年贈予波茨坦市，他自己正在準備關於波茨坦景點講座，想介紹石獅子。

信中提問，「花蓮為什麼要為波茨坦建市1000周年，獻上這麼貴重的禮物？花蓮與波茨坦的接觸是怎麼來的？這兩隻大理石獅子是在台灣製造，用船舶或飛機運送到德國，還是在德國製造？」也問及石獅子代表的文化意涵。

花蓮縣文化局表示，仔細看石獅子基座沒有署名哪個單位贈送，經查找資料及詢問相關人員，花蓮縣政府、花蓮市公所並未與波茨坦市締結姐妹市，沒有致贈石獅子給德國。

文化局視覺藝術科長林鍾妏轉述，曾在大理石工廠工作的花蓮石雕藝術家許禮憲的說法，研判石獅子是出自榮民大理石工廠的作品，但工廠拆除時沒留任何資料，只有根據員工說當年曾接過外交部委刻石獅子的訂單。

林鍾妏問過很多藝術家與文人，只知石獅子雕刻風格花蓮出產，但在30年前由那個單位贈送就不清楚，文化局會續蒐集資料，若沒有新資訊，近日將回覆對方表明是花蓮出產，並附上文史專家說明石獅子的文化意涵。

德國

上一則

大法官被提名人拒絕回覆問卷 時力批沒有勇氣接受檢驗

下一則

台幼教總會發起「生病不入校、老師不餵藥」 家長嘆因噎廢食

延伸閱讀

李強會德國總統：中德最大風險是不合作

李強會德國總統：中德最大風險是不合作
砸250億 英特爾赴以國設廠

砸250億 英特爾赴以國設廠
歐盟訂再生能源法 占比45%

歐盟訂再生能源法 占比45%
李強出訪抵德國 紅地毯「高規格迎接」藏挑戰

李強出訪抵德國 紅地毯「高規格迎接」藏挑戰

熱門新聞

台中市林姓男子懷疑女兒尋短身亡與遭人性侵拍片有關，林夥人私刑打死人，更一審判林5年10月徒刑。圖／本報資料照

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

2023-06-18 16:33
周男騎自己的機車作案後，棄車在社子島。記者蕭雅娟／翻攝

台鹹粥店老闆娘慘遭顧客槍殺 疑為1美元炸豆腐送命

2023-06-13 18:21
新加坡商蝦皮娛樂電商公司鄭姓女員工和郭姓同事四度在公司大樓殘障廁所內性交，洪姓丈夫發現姦情後，提告求償，台灣高等法院判郭賠償20萬元確定。記者王宏舜／攝影

公司殘障廁所成春宮…他4度戰人妻 綠帽夫獲賠6500元

2023-06-12 13:24
台國防部公告新版「2023國防應變手冊」，內容建議民眾打包好「個人緊急避難包」。圖／取自「2023國防應變手冊」

戰時應變…台國防部籲備妥個人緊急避難包 維持基本生存

2023-06-13 15:16
空服員示意圖／ingimage

聯航空姐入住台香格里拉飯店 踩空摔傷求償60萬…判了

2023-06-12 15:12
TVBS公布最新民調，柯文哲(中)躍居第一，賴清德(右)第二，侯友宜第三。(本報系資料照)

柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂

2023-06-18 09:49

超人氣

更多 >
50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防

50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防
習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側
遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛
洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚

洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚
沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬