黑白集／電價又喊漲 割肉養綠無止境

台電在股東大會上宣布，今年仍會虧損1500億元台幣以上，將爭取10月再漲電價。(記者胡經周／攝影)

台電在股東大會上宣布，今年仍會虧損1500億元（台幣，下同，約48.7億美元）以上，將爭取10月再漲電價。令人狐疑的是：去年台電虧近3000億，是俄烏戰爭導致天然氣 價格暴漲；但近期國際天然氣已跌至兩年新低，煤價也明顯下跌，台電鉅額虧損從何而來？

台電官網顯示，今年到4月底，售電價格是每度2.6元，售電成本卻達4.4元，幾乎是「賣一度賠一度」。其中，「外購」電力遠高於「自發」電力、被蔡政府當「政績」宣傳的風電，每度購電成本超過7元，光電則將近5元。發電成本居高不下的元凶，昭然若揭。

尤其，發電成本最低的核電逐年降低，由價格最高的「風光發電」取而代之。包括過去抽蓄發電使用核電，如今也改用光電，導致成本倍增。據估計，去年光是「以綠能 取代核能」，就大增600億多元成本。這種作法怎能不虧？

綠電價格居高不下，主要是建置成本太高。台電花大把鈔票購入綠電，買到虧損連連，但民營電廠和綠電設備廠卻賺得盆滿缽滿。台電的虧損終得轉嫁到民眾，等於拿人民的錢割肉餵養「綠能產業」。

不少綠能業者都被質疑政商背景雄厚，已爆發多起弊案。台電虧損的結果，是一步步被掏空。依蔡政府規畫，綠能將持續增加。「割肉養綠」不僅是現在進行式，若無法政黨輪替，也將是未來式。