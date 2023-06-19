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逾65歲捐血限制嚴格 血基會：健康考量 暫不放寬

記者沈能元／台北19日電
醫師表示，國際間對於血液品質規範，只要是符合捐血條件，血液都可以於臨床使用，「年長捐血人的血沒有比年輕人差」。(本報資料照片)
醫師表示，國際間對於血液品質規範，只要是符合捐血條件，血液都可以於臨床使用，「年長捐血人的血沒有比年輕人差」。(本報資料照片)

台灣65歲以上捐血者人數不多，但相當「熱血」，年平均捐血次數達2.85次，位居各年齡層之冠；不過，目前65至70歲民眾每年及每次捐血量受限，且每年捐血前至少一次須由醫師親自面談，外界呼籲放寬相關規定。

為此，血液基金會開會討論，結論為「保護逾齡捐血者健康、降低捐血後發生不適風險，相關限制暫不放寬。」台北榮總內科部輸血醫學科主任劉峻宇表示，許多長者罹患慢性病，或有貧血，捐血前仍應經醫師評估。

血液基金會公關處長黎蕾表示，一般捐血人年齡為17至65歲，但現已放寬65至70歲，但逾齡者每3個月只能捐血一次，每次捐血250㏄，年捐血量為男性1000㏄，女性750㏄，且每年捐血前至少一次須由醫師面談。

65歲以下的捐血人，規定寬鬆許多，每2至3個月捐血一次，每次最多捐血500㏄，年捐血量男性1500㏄，女性1000㏄，且不需醫師面談。

血液基金會2022年年報顯示，65歲以上長者捐血2323人，為所有捐血年齡層人數最少，而年平均捐血次數卻達2.85次，為所有年齡層最高，顯示年長捐血者充滿熱情。

對於放寬高齡捐血者限制，黎蕾表示，現行規定係參考各國作法，可保護逾齡捐血者健康，降低捐血後發生不適風險，因此，暫不放寬。

劉峻宇表示，年逾65歲長者為罹癌高風險族群，且常合併慢性三高疾病，容易出現貧血、血壓偏高等問題，如果捐血後血壓突然偏低或飆高，恐引起昏倒或中風，得不償失，因此，捐血前還是需要接受醫師評估。

輸血學會理事長闕宗熙說，年長捐血人需先經醫師評估，這應該不是大問題，但不方便的是大部分捐血車或捐血站並無常駐醫師，捐血中心應提升捐血的方便性。

而年輕族群捐血率逐年降低，去年創下近10年來新低，年逾65歲的捐血者相對踴躍，但不少人擔心年長者血液品質較差，可能影響輸血者健康。對此，劉峻宇說，「長者的血液沒有比年輕人差」，輸血是為救命，只要符合捐血條件，血液都可用在救人。

劉峻宇表示，若單純以年齡因素來比較年輕人與年長者的血液差別，臨床顯示，年輕人血液保存期會比年長者長一些，約可達到一個月，而年長者血液保存僅約二至三周，不過，台灣用血量大，血袋多於兩周內使用完畢，因此，使用時兩者血液品質差異不大。

血壓 中風 醫學

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