我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃子佼認性騷自PO影片地圖砲掃射 狂爆大小S黑歷史

遭控強吻性騷 黃子佼道歉：這次風波也是坐立難安

教保員全面停止餵藥 幼教總會：重獲社會尊重再恢復

記者趙宥寧／台北19日電
新北市某幼兒園餵藥案爭議持續延燒。示意圖。非新聞當事人。（本報資料照片）
新北市某幼兒園餵藥案爭議持續延燒。示意圖。非新聞當事人。（本報資料照片）

新北市幼兒園疑似餵藥風波持續延燒，也讓家長人心惶惶，教學現場教保員也承受巨大壓力。中華國際幼兒文教聯合總會發表聲明，為維護全台無辜教保員的清白及基本尊嚴，並釐清彼此責任，自即日起全台教保員全面停止餵藥服務。待事件疑雲釐清真相，且教保員人格重獲社會尊重後，再依實際需要，逐漸恢復協助餵藥服務。

中華國際幼兒文教聯合總會總會長李坤北表示，近來因某幼兒園發生疑似餵藥事件，導致全台教保員遭受無情的撻伐與人格霸凌，為維護無辜教保員的清白及基本尊嚴，並釐清彼此責任，自即日起全台教保員全面停止餵藥服務，待事件疑雲釐清真象，且教保員人格重獲社會尊重後，再依實際需要，逐漸恢復協助餵藥服務。

李坤北說，由於教保員無法了解受托藥物的成分及藥效，如果這種額外服務，必須受到無謂的誤解與汙辱，本會強烈支持，全台幼兒園即日起全面停止委託餵藥服務。若因而造成不便，尚請家長及社會大眾多所諒解。

李坤北也呼籲，立即停止對全台6萬餘名無辜的教保服務人員鞭笞與撻伐和刻意抹黑，打擊教保從業人員工作士氣。同時懇請司法機關能儘速釐清真相，以安民心，並還給全台教保員應有的尊嚴與公平的對待。

霸凌

上一則

民調重洗牌 賴侯柯三強鼎立新戰場

下一則

台鐵車票凍漲28年 60元排骨便當賣一個賠一個

延伸閱讀

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治
侯友宜民調殿後 朱立倫強調不換人：要贏在最後一球

侯友宜民調殿後 朱立倫強調不換人：要贏在最後一球
新北市抗議「不藥傷害我孩子」獨缺藍營 綠白轟侯市府

新北市抗議「不藥傷害我孩子」獨缺藍營 綠白轟侯市府
餵藥疑演變新北槓中央 新北市府：全台幼童免費篩

餵藥疑演變新北槓中央 新北市府：全台幼童免費篩

熱門新聞

周男騎自己的機車作案後，棄車在社子島。記者蕭雅娟／翻攝

台鹹粥店老闆娘慘遭顧客槍殺 疑為1美元炸豆腐送命

2023-06-13 18:21
新加坡商蝦皮娛樂電商公司鄭姓女員工和郭姓同事四度在公司大樓殘障廁所內性交，洪姓丈夫發現姦情後，提告求償，台灣高等法院判郭賠償20萬元確定。記者王宏舜／攝影

公司殘障廁所成春宮…他4度戰人妻 綠帽夫獲賠6500元

2023-06-12 13:24
台中市林姓男子懷疑女兒尋短身亡與遭人性侵拍片有關，林夥人私刑打死人，更一審判林5年10月徒刑。圖／本報資料照

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

2023-06-18 16:33
台國防部公告新版「2023國防應變手冊」，內容建議民眾打包好「個人緊急避難包」。圖／取自「2023國防應變手冊」

戰時應變…台國防部籲備妥個人緊急避難包 維持基本生存

2023-06-13 15:16
空服員示意圖／ingimage

聯航空姐入住台香格里拉飯店 踩空摔傷求償60萬…判了

2023-06-12 15:12
TVBS公布最新民調，柯文哲(中)躍居第一，賴清德(右)第二，侯友宜第三。(本報系資料照)

柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂

2023-06-18 09:49

超人氣

更多 >
女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治
特斯拉衝買氣 美國Model X和Model S降價約8000美元

特斯拉衝買氣 美國Model X和Model S降價約8000美元
「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來

「布秦會」談5個半小時 兩人均有備而來
柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂

柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂
南加蒙面大盜團夥洗劫多商戶 監控全錄

南加蒙面大盜團夥洗劫多商戶 監控全錄