教保員全面停止餵藥 幼教總會：重獲社會尊重再恢復

新北市某幼兒園餵藥案爭議持續延燒。示意圖。非新聞當事人。（本報資料照片）

新北市幼兒園疑似餵藥風波持續延燒，也讓家長人心惶惶，教學現場教保員也承受巨大壓力。中華國際幼兒文教聯合總會發表聲明，為維護全台無辜教保員的清白及基本尊嚴，並釐清彼此責任，自即日起全台教保員全面停止餵藥服務。待事件疑雲釐清真相，且教保員人格重獲社會尊重後，再依實際需要，逐漸恢復協助餵藥服務。

中華國際幼兒文教聯合總會總會長李坤北表示，近來因某幼兒園發生疑似餵藥事件，導致全台教保員遭受無情的撻伐與人格霸凌 ，為維護無辜教保員的清白及基本尊嚴，並釐清彼此責任，自即日起全台教保員全面停止餵藥服務，待事件疑雲釐清真象，且教保員人格重獲社會尊重後，再依實際需要，逐漸恢復協助餵藥服務。

李坤北說，由於教保員無法了解受托藥物的成分及藥效，如果這種額外服務，必須受到無謂的誤解與汙辱，本會強烈支持，全台幼兒園即日起全面停止委託餵藥服務。若因而造成不便，尚請家長及社會大眾多所諒解。

李坤北也呼籲，立即停止對全台6萬餘名無辜的教保服務人員鞭笞與撻伐和刻意抹黑，打擊教保從業人員工作士氣。同時懇請司法機關能儘速釐清真相，以安民心，並還給全台教保員應有的尊嚴與公平的對待。