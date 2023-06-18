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台灣偏鄉4年滅3校 鄉民怒吼：剝奪孩子受教權

記者簡慧珍、江良誠、胡蓬生／連線即時報導
苗栗武榮國小去年已無小一新生入學，家長也陸續讓孩子轉校，全校只剩三名六年級生，他們前天畢業，母校也跟著「畢業」走入歷史。（記者胡蓬生／攝影）
苗栗武榮國小去年已無小一新生入學，家長也陸續讓孩子轉校，全校只剩三名六年級生，他們前天畢業，母校也跟著「畢業」走入歷史。（記者胡蓬生／攝影）

今年驪歌響起，許多人的母校也將走入歷史。台灣彰化縣大城鄉潭墘國小今年就發不出新生通知書，潭墘村長柯志憲4月雇遊覽車和村民到彰縣府前抗議，高喊「要分校，不要廢校」，他當時忘了心臟裝有支架，情緒激動、心痛如絞，昏倒送醫。

少子化海嘯吞噬一座座校園，潭墘國小只是眾多消失的學校之一。彰縣府2月函文通知該校今年8月起停止招生，這是大城鄉四年來被廢的第三所小學，地方譁然，鄉民怒問「為什麼被廢的學校都在大城鄉？」不僅嚴重剝奪偏鄉孩子的受教權，也質疑縣府沒讓地方人士參與決策，過程黑箱。

有學校就有希望 村民盼設分校

教育團體和村民昨天在台北舉行記者會，柯志憲痛斥政府一手鼓勵青年回鄉，另一手卻關學校，「教育部不應再用殘忍手段對付偏鄉」。

對潭墘村民來說，有學校就有希望，「我們只卑微地要求改為分校，這樣至少很多人的母校還在，孩子能就近上學」。柯志憲也是潭墘國小校友，雖然畢業半世紀，滿滿的回憶讓他不願見到母校被廢。

教部準則 學生沒40人可廢併校

面對柯志憲的激烈抗爭，彰化縣府只回應「一切依法行政」。教育部訂「國中小學合併或停辦準則」，由各縣市自訂學校停辦人數標準及是否廢併校，關鍵是全校學生未達40人可以停招、廢併校，一旦成為退場的警示學校，連續兩年招生不達標，就走廢併校流程。

彰縣府教育處表示，潭墘國小連續四年被評估停招，未來五年新生從九人跌到只剩兩人，加上報到率只有五、六成，「兩名學生，連躲避球都沒辦法打」。這讓抗議村民聽得刺耳，柯志憲與村民組成「反廢校聯盟」，向教育部提訴願，要求撤銷停辦公告。

陳姓家長也反對廢校，他的長子讀潭墘國小，未來還有兩個孩子要入學，感歎「學校若消失，人口、經濟再也沒翻轉的可能」。高年級的廖姓和兩名劉姓學童都希望繼續讀原校；他們說「這裡很好，我們都不想離開」，因為大校人多，母校人少，大家像兄弟姊妹，氣氛很溫馨。

零新生報到 武榮國小變「空校」

這場搶救母校的抗爭行動未歇，但少子化趨勢的浪潮已難抵擋。苗栗創校64年的大湖鄉武榮國小，下學期零新生報到，將變成沒有學生的「空校」，也將廢校。

武榮國小去年已無小一新生入學，全校僅剩二至六年級五個班、學生共十人。校方雖然提供免費早午餐及課輔，但家長擔心學生數太少、不利學習，將孩子轉學至鄰近的南湖國小，全校僅剩三名六年級生，他們在16日畢業，武榮國小也跟著「畢業」走入歷史。

南投縣不廢校，2017年起可「一人成班」，雖保障偏鄉學童不必併校就讀，但師生少、經費也少，不少學校都出現校舍或設備缺乏維護的窘境。小校的校長最頭痛的問題是校舍普遍老舊，全縣一年校舍維護經費僅台幣1000多萬元(約32.6萬美元)，要應付161所國中小學需求，遠遠不足。

全台小校比率排名 製表／洪敬浤、許維寧
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