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MeToo燒向民眾黨 邱臣遠駁性騷：絕無逾矩

記者游明煌／基隆17日電
政壇MeToo燒向民眾黨，邱臣遠凌晨4聲明駁斥性騷，表示自己絕無逾矩。(記者游明煌／攝影)
政壇MeToo燒向民眾黨，邱臣遠凌晨4聲明駁斥性騷，表示自己絕無逾矩。(記者游明煌／攝影)

政壇MeToo也燒向民眾黨，有自稱曾在民眾黨立委賴香伶辦公室任職女子，昨在臉書指控，在舉辦活動時被民眾黨立委邱臣遠摸手騷擾。邱臣遠今天凌晨2點在臉書發出聲明駁斥，表示絕無任何逾矩情事，對於所影射的不實情事，將保留一切法律追訴權。

邱臣遠為民眾黨不分區立委，剛卸任民眾黨基隆市黨部主委，在基隆政壇相當活躍，也常辦理各項地方會勘，外傳是民眾黨基隆立委可能的人選之一，但目前尚未正式表態。

一名自稱曾在賴香伶辦公室任職的女子貼文，曾協助舉辦某場民眾黨至法務部調查局考察之活動，負責邀集民眾黨各委員辦公室參與、規畫考察行程、安排交通餐食等行政事務。

2020年9月14日，考察當日她穿著合身的裙裝，如她平時上班的服裝。沒想到招來立委邱臣遠不斷朝她身體上下打量。

她指出，當時問邱臣遠，「委員，請問您等下有其他行程需要先離開嗎？需要幫忙你準備便當嗎？」當時，她蹲在邱面前，她的左手擺在自己大腿上，他回「不用便當」，同時將手放在她的左手上。

邱臣遠在臉書發文澄清，表示不認識該女，自己一向遵守職場性平原則，絕無任何逾矩之情事，他並保留法律追訴權。

賴香伶則在臉書表示，她6月7日在民眾黨團召開「性騷不該是鬥爭工具，完善制度接住每個人」記者會，支持朝野應不分黨派，杜絕性騷並落實性平教育，政治人物不應該也不允許將性騷當成政治鬥爭工具。很遺憾民眾黨昨晚就成為被鬥爭的單位。她希望「MeToo淪政治鬥爭工具，政治鬥爭到民眾黨為止」。

賴香伶說，提出指控的巫姓前助理，現為社民黨全國委員，她「未在自認受到性騷擾時提出申訴，卻是選擇在離開辦公室、成為社民黨全國委員、並於選舉期間將此事提出，背後的政治鬥爭動機，我認為非常明確」。

性騷擾 臉書 教育

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