辦案強吻女教授 調查局明日之星遭拔官

義守大學美女教授指控遭調查專員劉錦勳性騷擾。(本報資料照片)

調查局偵辦義守大學「美魔女教授」楊智惠涉犯營業秘密法，因拘提時未宣讀所涉罪名及法律權利，遭楊女聲請提審獲釋。承辦此案的台北市調查處中正站組長劉錦勳，被控搜索前約楊女吃飯，除疑涉通風報信，席間還釋出性暗示言語，調查局長王俊力17日火速將劉錦勳拔官調職，改調局本部總務處；涉性騷擾 部分由督察處調查中。

調查班43期的劉錦勳，今年2月才接下「10大傑出據點」獎項，是調查局明日之星，原本被視為中正站副主任熱門人選，沒想到後來捲入im‧B吸金案飯局爭議，前不久公布的副主任名單中，他並沒有上榜，引發內部熱議。

據了解，劉錦勳原本就與楊智惠熟識，依調查局辦案內規，楊智惠涉及營業秘密法案，劉錦勳本應迴避，卻沒想到成為案件承辦人，還疑在行動前與當事人聯繫，觸犯司法警察 大忌，目前全案移由其他單位偵辦。

劉錦勳另被控於2021年間，在楊智惠擔任三顧公司董事長期間，曾約楊女到KTV餐敘，沒想到劉錦勳趁微醺之際，強行親吻楊女臉頰，涉及性騷擾，楊女當時大喊「你在做什麼」？，劉男竟說「妳很漂亮，我忍不住」。

楊智惠被控於知名生醫三顧公司任職董座期間，竊取「細胞層片培養技術」等營業秘密，攜往新公司「超基因」使用，導致三顧與子公司樂迦再生科技核心技術外流，調查局上周搜索楊女住所及超基因公司，拘提楊女到案。

不過，負責搜索的張姓調查官詢問筆錄時，被質疑未告知法律權利，違反憲法保障人民訴訟權，楊女律師向法院聲請提審獲准放人。調查局內部傳聞，負責約談作筆錄的調查官，有依法告知權利義務，「只是忘了開錄影機」。