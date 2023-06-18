我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

辦案強吻女教授 調查局明日之星遭拔官

記者張宏業／台北18日電
義守大學美女教授指控遭調查專員劉錦勳性騷擾。(本報資料照片)
義守大學美女教授指控遭調查專員劉錦勳性騷擾。(本報資料照片)

調查局偵辦義守大學「美魔女教授」楊智惠涉犯營業秘密法，因拘提時未宣讀所涉罪名及法律權利，遭楊女聲請提審獲釋。承辦此案的台北市調查處中正站組長劉錦勳，被控搜索前約楊女吃飯，除疑涉通風報信，席間還釋出性暗示言語，調查局長王俊力17日火速將劉錦勳拔官調職，改調局本部總務處；涉性騷擾部分由督察處調查中。

調查班43期的劉錦勳，今年2月才接下「10大傑出據點」獎項，是調查局明日之星，原本被視為中正站副主任熱門人選，沒想到後來捲入im‧B吸金案飯局爭議，前不久公布的副主任名單中，他並沒有上榜，引發內部熱議。

據了解，劉錦勳原本就與楊智惠熟識，依調查局辦案內規，楊智惠涉及營業秘密法案，劉錦勳本應迴避，卻沒想到成為案件承辦人，還疑在行動前與當事人聯繫，觸犯司法警察大忌，目前全案移由其他單位偵辦。

劉錦勳另被控於2021年間，在楊智惠擔任三顧公司董事長期間，曾約楊女到KTV餐敘，沒想到劉錦勳趁微醺之際，強行親吻楊女臉頰，涉及性騷擾，楊女當時大喊「你在做什麼」？，劉男竟說「妳很漂亮，我忍不住」。

楊智惠被控於知名生醫三顧公司任職董座期間，竊取「細胞層片培養技術」等營業秘密，攜往新公司「超基因」使用，導致三顧與子公司樂迦再生科技核心技術外流，調查局上周搜索楊女住所及超基因公司，拘提楊女到案。

不過，負責搜索的張姓調查官詢問筆錄時，被質疑未告知法律權利，違反憲法保障人民訴訟權，楊女律師向法院聲請提審獲准放人。調查局內部傳聞，負責約談作筆錄的調查官，有依法告知權利義務，「只是忘了開錄影機」。

性騷擾 警察

上一則

海峽論壇 夏立言籲恢復疫前交流

下一則

自殺防治中心主任 工作夾帶私密照丟差事

延伸閱讀

吃案、霸凌、性騷 民進黨第二波性平調查認定4人涉案

吃案、霸凌、性騷 民進黨第二波性平調查認定4人涉案
性騷延燒 朱學恒、王丹列被告偵辦

性騷延燒 朱學恒、王丹列被告偵辦
女教授爆料：調查官涉通風報信、性暗示

女教授爆料：調查官涉通風報信、性暗示
藍議員遭台名嘴朱學恒2度強吻 記者會曝光18秒「認錯音檔」

藍議員遭台名嘴朱學恒2度強吻 記者會曝光18秒「認錯音檔」

熱門新聞

周男騎自己的機車作案後，棄車在社子島。記者蕭雅娟／翻攝

台鹹粥店老闆娘慘遭顧客槍殺 疑為1美元炸豆腐送命

2023-06-13 18:21
新加坡商蝦皮娛樂電商公司鄭姓女員工和郭姓同事四度在公司大樓殘障廁所內性交，洪姓丈夫發現姦情後，提告求償，台灣高等法院判郭賠償20萬元確定。記者王宏舜／攝影

公司殘障廁所成春宮…他4度戰人妻 綠帽夫獲賠6500元

2023-06-12 13:24
台國防部公告新版「2023國防應變手冊」，內容建議民眾打包好「個人緊急避難包」。圖／取自「2023國防應變手冊」

戰時應變…台國防部籲備妥個人緊急避難包 維持基本生存

2023-06-13 15:16
空服員示意圖／ingimage

聯航空姐入住台香格里拉飯店 踩空摔傷求償60萬…判了

2023-06-12 15:12
新北市一名人妻在丈夫車中發現大量保險套、壯陽藥才知丈夫外遇，她看在小孩分上給丈夫機會，卻沒想到竟換來丈夫繼續偷情，更當著她的面對她咆嘯後拉著小三的手離開，怒向兩人提告求償，獲新北地方法院判賠60萬元台幣。圖／ingimage

人妻翻保險套驚見丈夫外遇 他當面咆哮拉扯牽小三離開

2023-06-15 17:18
北市議員鍾沛君遭朱學恒二度強吻，鍾沛君在沈寂多日後今天舉行記者會，記者會上一度落淚。(記者余承翰／攝影)

藍議員遭台名嘴朱學恒2度強吻 記者會曝光18秒「認錯音檔」

2023-06-12 03:23

超人氣

更多 >
賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用
忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑

忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑
協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖

協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖
3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠

3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠
科羅拉多州18歲少女隆乳亡 韓裔醫師被判過失殺人未遂

科羅拉多州18歲少女隆乳亡 韓裔醫師被判過失殺人未遂