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女星爆遭男演員脫本抱緊強吻 導演制止還問：不能親？

記者杜沛學／台北18日電
葉家妤在「欺妻49天」中飾演家暴受害者。（圖：公視台語台提供）
葉家妤在「欺妻49天」中飾演家暴受害者。（圖：公視台語台提供）

葉家妤在公視台語台、華視「欺妻49天」中飾演家暴受害者「林小芬」，原本個性軟弱，但為母則強，獨自帶著兒子勇敢離開充滿暴力的家，她感嘆：「我覺得小芬完全呈現出一個生命的成長，其實還滿激勵我的，人生一定會遇到高山低谷，失敗真的沒關係，只要再給自己一次機會重新站起來，可以另外走出自己的一片天空。」

近來性騷擾紛爭延燒，葉家妤強調，不管是性騷擾、性暴力真的都得『零容忍』，並鼓勵正在面對同樣遭遇的女性：「無論妳現在經歷什麼樣的環境，希望妳可以勇敢地站出來，勇敢地去面對，只要妳願意站出來，這世界還是有很多人會站在妳這邊，妳不是孤單的。」

提到性騷擾，林玟誼回想起以前曾拍過一場衝突戲，從走戲開始對方就突然抱緊自己並往她的嘴親，力量之大怎麼推都推不開，直到經紀人看到後請導演出面處理，導演要求正式拍攝時點到為止即可，沒想到對方竟回覆：「啊？不能親喔？」

在正式開拍後，對方不理導演交代，依舊死命要親上去，同場其他演員聽到導演喊卡之後立刻把該演員往後拉開，回想起這場經歷時林玟誼心有餘悸地表示：「拍完那場戲我的手整整瘀青了兩天，雖然已經過了很久，但只要想到當時的情況心裡還是感到非常不舒服。」

林玟誼(右)吐露曾遭男演員強吻恐怖經歷。（圖：公視台語台提供）
林玟誼(右)吐露曾遭男演員強吻恐怖經歷。（圖：公視台語台提供）

性騷擾 導演 家暴

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