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捐消防車缺200萬 善款爆發3天達標

記者張裕珍／新竹17日電
新竹都城隍廟小吃攤攤商陳美枝募捐600萬元的消防車，收到不少人主動捐款，讓她很感動。(記者張裕珍／攝影)
新竹都城隍廟小吃攤攤商陳美枝募捐600萬元的消防車，收到不少人主動捐款，讓她很感動。(記者張裕珍／攝影)

新竹都城隍廟小吃攤攤商陳美枝擔任消防局鳳凰志工20多年，去年發起要以「都城隍爺」之名捐價值600萬元（台幣，下同，約19.5萬美元）消防車行動，募款過程幾度停滯。近月經社群大力分享，3天募到200萬元於前天達標，她分享許多不認識的人主動帶著現金來城隍廟捐款，還有人一捐再捐，「過程中一直被感動。」

陳美枝常趁開店前的空檔到消防局當志工、跑救護，去年更促成一樁美事，替癌症病逝的街友許慶順完成遺願，捐贈「慶順號」小型水箱車給消防局。

陳美枝為延續這份捐獻善念，去年發願要在今年9月30日也就是農曆8月16日都城隍爺生日時，捐贈1輛600萬元的消防車。孰料，車子下訂後原定的主要金流中斷，但她沒有放棄，「相信城隍爺會幫助我」，經與廟方接洽後以指名捐贈的形式專款專用，更有公信力。

「從零開始的過程，自己一直不斷被感動。」陳美枝說，很多不認識的人陸續響應捐錢，熱情地說「錢不夠再跟我們說」，還有父母帶著年幼孩子、外縣市警消主動捐款支持，讓她不禁紅了眼眶。

「都城隍爺號」消防車募捐行動近日捐款大爆發，6月12日原只募到409萬元，到了前天15日一衝到600萬元，短短3天募了近200萬元。陳美枝開心地說「看到達標，感動到不行」，也發現幾乎都是小額捐款，幾百幾千元的捐款點滴累積逾上千筆，讓她感動身在台灣備感溫暖。

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