我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州包車送非法移民到洛杉磯 洛市議員提動議促徹查

聯航擬推電動飛機 灣區空中通勤最快2026年實現

性騷延燒 朱學恒、王丹列被告偵辦

台灣新聞組／台北17日電
名嘴朱學恒涉嫌強吻國民黨台北市議員鍾沛君，北檢已分「他」字案偵辦中。(本報資料照片)
名嘴朱學恒涉嫌強吻國民黨台北市議員鍾沛君，北檢已分「他」字案偵辦中。(本報資料照片)

全台性騷擾風暴持續延燒，名嘴朱學恒涉嫌強吻國民黨台北市議員鍾沛君，以及民運人士王丹遭李姓男子指控在美性侵未遂，台北地檢署昨證實，兩案已分「他」字案，交由婦幼專組不同的兩位檢察官偵辦中，涉犯罪名分別為違反性騷擾防治法及刑法妨害性自主罪，檢方將會在保護被害人前提下依法偵辦。

本報系聯合報報導，鍾沛君日前在臉書指控，去年遭朱學恒趁著餐敘酒後二度強吻，朱還囂張表示「反正妳明天也不會記得」。朱學恒日前突然帶著一張語焉不詳的告發狀，前往北檢告發自己，更被外界懷疑是知法玩法，企圖對鍾沛君二度傷害。

至於王丹則是遭一名李姓男子指控，在2014年在美期間，遭王丹在飯店房間中從身後用力抱住他強吻，還一度將他推到在床，並意圖解開衣物，李男藉口自己剛動完手術，王丹才作罷。後來因等不到王丹道歉，李男於是前往北檢遞狀控告王丹涉嫌強制性交未遂。

另據台北中國時報報導，北檢表示，王、朱2案目前因「案由不詳」，因此暫時先簽分「他字案」處理。據了解，王、朱2人目前都在國內，檢察官會依法偵處。有法界人士認為，朱學恒此舉已非單純乘人不及抗拒的性騷擾犯行，尤其他在短時間內「兩度」違反女方意願強吻及摟抱，已構成最重可處5年有期徒刑的《刑法》強制猥褻罪。

王丹 性騷擾 檢察官

上一則

郭台銘不滿朱立倫徵召過程 國民黨整合成難題

下一則

新聞評論／餵藥案 民進黨放火燒掉社會信賴

延伸閱讀

涉性騷 清大中止聘用王丹 貝嶺願為感到不適女性道歉

涉性騷 清大中止聘用王丹 貝嶺願為感到不適女性道歉
性騷受害者提告 王丹返台：坦誠面對

性騷受害者提告 王丹返台：坦誠面對
黑白集／抗中保台 不是性騷者護身符

黑白集／抗中保台 不是性騷者護身符
等不到那句道歉 李男明赴北檢控王丹性騷擾

等不到那句道歉 李男明赴北檢控王丹性騷擾

熱門新聞

周男騎自己的機車作案後，棄車在社子島。記者蕭雅娟／翻攝

台鹹粥店老闆娘慘遭顧客槍殺 疑為1美元炸豆腐送命

2023-06-13 18:21
新加坡商蝦皮娛樂電商公司鄭姓女員工和郭姓同事四度在公司大樓殘障廁所內性交，洪姓丈夫發現姦情後，提告求償，台灣高等法院判郭賠償20萬元確定。記者王宏舜／攝影

公司殘障廁所成春宮…他4度戰人妻 綠帽夫獲賠6500元

2023-06-12 13:24
台國防部公告新版「2023國防應變手冊」，內容建議民眾打包好「個人緊急避難包」。圖／取自「2023國防應變手冊」

戰時應變…台國防部籲備妥個人緊急避難包 維持基本生存

2023-06-13 15:16
空服員示意圖／ingimage

聯航空姐入住台香格里拉飯店 踩空摔傷求償60萬…判了

2023-06-12 15:12
新北市一名人妻在丈夫車中發現大量保險套、壯陽藥才知丈夫外遇，她看在小孩分上給丈夫機會，卻沒想到竟換來丈夫繼續偷情，更當著她的面對她咆嘯後拉著小三的手離開，怒向兩人提告求償，獲新北地方法院判賠60萬元台幣。圖／ingimage

人妻翻保險套驚見丈夫外遇 他當面咆哮拉扯牽小三離開

2023-06-15 17:18
北市議員鍾沛君遭朱學恒二度強吻，鍾沛君在沈寂多日後今天舉行記者會，記者會上一度落淚。(記者余承翰／攝影)

藍議員遭台名嘴朱學恒2度強吻 記者會曝光18秒「認錯音檔」

2023-06-12 03:23

超人氣

更多 >
西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡

西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡
定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額

定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額
吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟

吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟
壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議
劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社

劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社