性騷延燒 朱學恒、王丹列被告偵辦

名嘴朱學恒涉嫌強吻國民黨台北市議員鍾沛君，北檢已分「他」字案偵辦中。(本報資料照片)

全台性騷擾 風暴持續延燒，名嘴朱學恒涉嫌強吻國民黨台北市議員鍾沛君，以及民運人士王丹 遭李姓男子指控在美性侵未遂，台北地檢署昨證實，兩案已分「他」字案，交由婦幼專組不同的兩位檢察官 偵辦中，涉犯罪名分別為違反性騷擾防治法及刑法妨害性自主罪，檢方將會在保護被害人前提下依法偵辦。

本報系聯合報報導，鍾沛君日前在臉書指控，去年遭朱學恒趁著餐敘酒後二度強吻，朱還囂張表示「反正妳明天也不會記得」。朱學恒日前突然帶著一張語焉不詳的告發狀，前往北檢告發自己，更被外界懷疑是知法玩法，企圖對鍾沛君二度傷害。

至於王丹則是遭一名李姓男子指控，在2014年在美期間，遭王丹在飯店房間中從身後用力抱住他強吻，還一度將他推到在床，並意圖解開衣物，李男藉口自己剛動完手術，王丹才作罷。後來因等不到王丹道歉，李男於是前往北檢遞狀控告王丹涉嫌強制性交未遂。

另據台北中國時報報導，北檢表示，王、朱2案目前因「案由不詳」，因此暫時先簽分「他字案」處理。據了解，王、朱2人目前都在國內，檢察官會依法偵處。有法界人士認為，朱學恒此舉已非單純乘人不及抗拒的性騷擾犯行，尤其他在短時間內「兩度」違反女方意願強吻及摟抱，已構成最重可處5年有期徒刑的《刑法》強制猥褻罪。