新北「私幼餵藥案」新案？侯友宜：藥檢陰性 勿以訛傳訛

新北市長侯友宜。（本報資料照片）

新北市汐止區某私幼一名家長昨天在臉書 貼文，孩子尿液檢驗出體內有微量安眠藥成分；因該私幼屬吉的堡集團，衛福部醫福會又公布幼童體內「苯二氮平類」成分超過其他個案，民進黨立委賴品妤也喊出「餵藥案很可能不是單一個案」，家長感到恐慌。新北市長侯友宜 迅速回應，該童兩次檢驗都是陰性，請不要臆測數值以訛傳訛。

侯友宜說，這名幼童6月9日自行到部立台北醫院驗尿，12日BZD（苯二氮平類）檢驗結果為每毫升20奈克，隔天複檢為29奈克，但因兩次檢測都小於200奈克，因此判定為陰性。他說，教育局 接獲通報後，派員至該幼兒園留存監視資料，同時指派專案專責輔導員提供家長諮詢聯繫，呼籲尊重醫療專業與科學數據，不要隨意臆測及發布不實言論，以免引發社會恐慌，造成對家長和幼童的二度傷害。

新北市衛生局長陳潤秋表示，檢驗值低於200奈克就是陰性，「孩子沒有問題」，不要被數字誤導；教育局長張明文則說，檢方6月8日二度搜索後，教育局已立刻針對同集團其他22家幼兒園全面行政稽查，要求至少留存14天監視器畫面。另外，士林地檢署昨天也火速分他字案偵辦，檢察官並指揮新北市警方先保全相關證據，再討論偵辦方向與作為。

新北市府上月15日接獲板橋某私幼疑似有教師餵食幼童不明藥物的通報，立刻成立專案小組並報請檢警偵辦；市府鼓勵孩童抽血檢驗，也派員入園採檢，28名受檢學童中有八人體內含藥物微量反應，檢警因此於6月8日第二度搜索幼兒園。

檢警偵辦消息曝光後，其他幼兒園家長也擔心孩子誤服藥物，共有29名幼童透過衛福部資訊到部立台北醫院驗尿，汐止幼童被驗出體內含微量「苯二氮平類」成分。

家長昨天在臉書社團貼文，指小孩就讀的幼幼班近一年並沒有什麼異常，但孩子被檢驗出微量安眠藥成分，試問哪個家長不擔心？且風頭上還檢驗得出來，代表是長期服用，往後對小孩有什麼影響及副作用天知道？呼籲其他家長盡快帶小孩去檢驗。

家長說，醫院告知檢驗結果後，第一反應是前陣子感冒藥殘留，但醫院檢驗兩次、檢視孩子用藥紀錄，確認跟感冒藥無關。她說，身為家長不想質疑，但詢問孩子在校有沒有吃飯，孩子卻脫口說「有吃藥藥」，「最終決定不再入校，這是唯一可以保護孩子的方式」。

家長發文一出，立委賴品妤隨即表示，擔心疑似餵藥案可能不是單一個案；醫福會告知尿液結果皆陰性，但仍較其他幼童檢驗結果高出不少，盼後續調查能釐清；一連串發言，讓許多家長憂心是否是新個案。