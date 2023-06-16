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台積電繳稅1000億 六度成企業「繳稅王」

記者翁至威／台北16日電
台積電蟬聯繳稅王。（路透）
台積電蟬聯繳稅王。（路透）

報稅季已在5月結束，財政資訊中心統計，全國營所稅總自繳稅額7260億餘元（台幣，下同，約236.2億美元），五區國稅局中，北區國稅局以轄內企業自繳稅額達3263億餘元奪冠；另對照企業財報資料推估，晶圓代工龍頭台積電第六度成為「繳稅王」，繳稅金額約1000億元。

去年上市櫃公司獲利亮眼，今年報稅季營所稅自繳稅額也有所成長。其中，北區國稅局轄區涵蓋新北市、桃園市、基隆市、新竹縣市等，由於轄內包含科技園區、大廠眾多，營所稅申報狀況向來備受關注。

所得稅結算申報於5月31日截止，北區國稅局今年營所稅結算申報件數約36萬件，自繳稅額達3,260億元，年增逾700億元，年增率達27.4% ，營利事業自繳稅額是五區之冠。

從資料中觀察北區國稅局轄區繳稅大戶，冠軍為自繳稅額約1000億元，第二名約270億元，第三名超過100億元，第四名約80億元。對於繳稅企業身分，財政部表示，基於保密原則，不能對外透露。

不過，交叉比對企業財報及營所稅申報情況，可推估台積電穩坐繳稅王寶座，亞軍應是「貨櫃三雄」之一的陽明海運拿下；晶圓代工大廠聯電則擠進第三名；電子大廠鴻海則為第四名。

其中台積電貢獻國庫高達1,000億元，較前一年自繳稅額幾乎倍增，光是台積電一家企業，就占總自繳稅額的13%；同時聯電自繳營所稅也突破100億元。

去年半導體產業表現亮眼，受惠於高效能運算、車用電子、資料中心等科技應用，除了助攻出口動能，也挹注稅收。

至於另外四區國稅局，台北國稅局以自繳稅額2,234億元排名五區中第二名，不過和2021年相比，自繳稅額減少約56億元，年減2.46%；高雄國稅局與中區國稅局也有自繳稅額減少情形；唯獨南區國稅局營所稅自繳稅額為318億元、年增逾一成。

國稅局 台積電 報稅

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