曾文水庫「飲」憂 集水區水面要種電架設光電板

曾文水庫上游種電一事，台南市議員周奕齊（右）在議會質詢，要求市長黃偉哲去了解及反對。（記者吳淑玲／攝影）

供應雲嘉南地區用水的曾文水庫上游傳出要種電，引發民眾憂心光電板若毁損、火燒、清洗，恐汙染水質。台南市議員周奕齊昨指出，曾文水庫上游要種電，市民竟不知情，若發生意外造成有害物質汙染水質，民眾用水安全堪慮；市長黃偉哲昨也稱不知情，會向經濟部反映。主辦此工程的嘉縣政府經發處長江振瑋表示，光電板沒有毒，不必過於恐慌。但此說法遭學者打臉。

南水局2020年在曾文水庫上游集水區的嘉義大埔鄉，畫設24.6公頃光電專區，鄉公所申請獲准設置「浮力式光電系統」，契約總發電量19.8MW，專區24.6公頃，去年已完成招商，正在走行政流程，尚未施工。

周奕齊說，這項光電工程「偷偷來」，台南人都不知道，日前業者開說明會引發當地居民反對，他認為政府發展綠電要找適合地點，水庫供應民生用水，是非常重要的設施，若發生火災造成光電板有害物質汙染水體、無法供水，誰能負責？

黃偉哲說，雖然國內外都有水庫架設光電板案例，但目前民眾可能還是很難接受，他會盡快向中央了解，也會要求相關單位提出有效的預防機制，最重要是不能影響水庫的水質。嘉縣府經發處長江振瑋說，此案是大埔鄉公所的公共造產，未來擬收發電回饋金，但光電板沒有毒，民眾不須過於恐慌，未來還要送經濟部能源局審核。

水庫種電引發民眾疑慮，支持反對意見分歧。圖為阿公店水庫水上型光電站。(圖：能源局提供)

成大材料科學及工程學系特聘教授洪飛義表示，光電板很毒，任意堆置會汙染環境，「很簡單，把光電板丟進水族箱裡，魚群一定死光光」，他不懂為何有人會主張光電板沒有毒。

他說，光電板是把鉛粉塗在多晶矽上，再包上玻璃與鋁框，品質良莠不一，不論架設何處，都不能保證不會汙染，雨水下在光電板，可能造成有毒物質外洩；若品質不佳，用一段時間也可能汙染滲漏，所以在水庫設浮力式光電板，確有汙染民生用水之虞。