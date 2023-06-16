我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

跨州運送非法移民 律師：不違憲 實則政治秀

習近平將會見比爾蓋茲 近年首次接見外資企業家

曾文水庫「飲」憂 集水區水面要種電架設光電板

記者吳淑玲、修瑞瑩、呂慧瑜／台南16日電
曾文水庫上游種電一事，台南市議員周奕齊（右）在議會質詢，要求市長黃偉哲去了解及反對。（記者吳淑玲／攝影）
曾文水庫上游種電一事，台南市議員周奕齊（右）在議會質詢，要求市長黃偉哲去了解及反對。（記者吳淑玲／攝影）

供應雲嘉南地區用水的曾文水庫上游傳出要種電，引發民眾憂心光電板若毁損、火燒、清洗，恐汙染水質。台南市議員周奕齊昨指出，曾文水庫上游要種電，市民竟不知情，若發生意外造成有害物質汙染水質，民眾用水安全堪慮；市長黃偉哲昨也稱不知情，會向經濟部反映。主辦此工程的嘉縣政府經發處長江振瑋表示，光電板沒有毒，不必過於恐慌。但此說法遭學者打臉。

南水局2020年在曾文水庫上游集水區的嘉義大埔鄉，畫設24.6公頃光電專區，鄉公所申請獲准設置「浮力式光電系統」，契約總發電量19.8MW，專區24.6公頃，去年已完成招商，正在走行政流程，尚未施工。

周奕齊說，這項光電工程「偷偷來」，台南人都不知道，日前業者開說明會引發當地居民反對，他認為政府發展綠電要找適合地點，水庫供應民生用水，是非常重要的設施，若發生火災造成光電板有害物質汙染水體、無法供水，誰能負責？

黃偉哲說，雖然國內外都有水庫架設光電板案例，但目前民眾可能還是很難接受，他會盡快向中央了解，也會要求相關單位提出有效的預防機制，最重要是不能影響水庫的水質。嘉縣府經發處長江振瑋說，此案是大埔鄉公所的公共造產，未來擬收發電回饋金，但光電板沒有毒，民眾不須過於恐慌，未來還要送經濟部能源局審核。

水庫種電引發民眾疑慮，支持反對意見分歧。圖為阿公店水庫水上型光電站。(圖：能源局...
水庫種電引發民眾疑慮，支持反對意見分歧。圖為阿公店水庫水上型光電站。(圖：能源局提供)

成大材料科學及工程學系特聘教授洪飛義表示，光電板很毒，任意堆置會汙染環境，「很簡單，把光電板丟進水族箱裡，魚群一定死光光」，他不懂為何有人會主張光電板沒有毒。

他說，光電板是把鉛粉塗在多晶矽上，再包上玻璃與鋁框，品質良莠不一，不論架設何處，都不能保證不會汙染，雨水下在光電板，可能造成有毒物質外洩；若品質不佳，用一段時間也可能汙染滲漏，所以在水庫設浮力式光電板，確有汙染民生用水之虞。

上一則

侯友宜會美漢學權威 重申「中華民國憲法為基 重啟兩岸溝通」

下一則

台積電繳稅1000億 六度成企業「繳稅王」

延伸閱讀

賴清德本命區台南市府頻爆性騷 藍諷「性、Lie台灣」

賴清德本命區台南市府頻爆性騷 藍諷「性、Lie台灣」
女導演談性騷未點名 陳菊愛將洪智坤認錯

女導演談性騷未點名 陳菊愛將洪智坤認錯
黃偉哲親信爆性騷未成年 離開市府變議員助理 「綠有改革誠意？」

黃偉哲親信爆性騷未成年 離開市府變議員助理 「綠有改革誠意？」
遠見調查：蔣萬安施政滿意度全台吊車尾 高虹安倒數第3

遠見調查：蔣萬安施政滿意度全台吊車尾 高虹安倒數第3

熱門新聞

周男騎自己的機車作案後，棄車在社子島。記者蕭雅娟／翻攝

台鹹粥店老闆娘慘遭顧客槍殺 疑為1美元炸豆腐送命

2023-06-13 18:21
新加坡商蝦皮娛樂電商公司鄭姓女員工和郭姓同事四度在公司大樓殘障廁所內性交，洪姓丈夫發現姦情後，提告求償，台灣高等法院判郭賠償20萬元確定。記者王宏舜／攝影

公司殘障廁所成春宮…他4度戰人妻 綠帽夫獲賠6500元

2023-06-12 13:24
台國防部公告新版「2023國防應變手冊」，內容建議民眾打包好「個人緊急避難包」。圖／取自「2023國防應變手冊」

戰時應變…台國防部籲備妥個人緊急避難包 維持基本生存

2023-06-13 15:16
一名女子以「性教育」為名，讓兒子、女兒和繼夫行集體性交，亂倫期間長達3年。台灣高等法院依未滿14歲之女子為性交等罪判繼父5年10月徒刑，生母3年2月徒刑。圖／ingimage

父女、兄妹、母子全亂倫 台婦詭辯「性教育」

2023-06-07 16:58
有「最聰明醫師」稱號的孔繁錦指侵女病患，最高法院依強制性交罪判4年徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片

「孔子第74代」名醫孔繁錦性侵丁字褲女病患 判4年確定要坐牢

2023-06-08 13:09
空服員示意圖／ingimage

聯航空姐入住台香格里拉飯店 踩空摔傷求償60萬…判了

2023-06-12 15:12

超人氣

更多 >
不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」

不滿華航空服員說中文 日本乘客怒吼「說日文」
美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷

美籍男將2女遊客拋下德國新天鵝堡深谷 1死1重傷
俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他

俄士兵比手勢向「烏軍無人機」投降 烏軍心生憐憫救了他
打點5個地方 讓房子賣更高價

打點5個地方 讓房子賣更高價
他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居

他用8年打造英式花園 成果驚艷華人鄰居