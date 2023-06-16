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摸胸、襲臀…台57歲資深演員退出演藝界 公視2劇遭殃了

記者杜沛學、林怡秀／台北16日電
許傑輝因性騷事件宣布退出演藝圈。(本報資料照片)
許傑輝因性騷事件宣布退出演藝圈。(本報資料照片)

57歲的資深演員許傑輝近日接連被爆以「教表演」之名，涉嫌性騷擾女學生，且情節愈來愈嚴重，包括摸胸、襲臀等動作全都被揭露，15日他宣布：「退出演藝事業，停止所有公開活動。」

許傑輝性騷擾風波越演越烈，他參與的兩部影劇作品也受到影響；正在拍攝公視影集「我的婆婆怎麼那麼可愛2」的劇組緊急停拍，公視新戲「地獄里長」將在7月播出，因該劇前年就殺青，劇組對於他的戲份是否保留，僅回：「片子仍在加緊後製中，這部分都會謹慎處理。」

許傑輝先是遭學生發表「關於我上過最不舒服的表演課」文章，指控他在表演課時教導「集體做愛」發聲，讓學生感到不舒服；14日黃云歆爆出，10年前參演舞台劇「臺灣舞孃」時，被許傑輝嫌棄不夠性感，要她準備馬甲、內衣、丁字褲等性感服飾當「作業」，甚至還要求她「乳溝夾巧克力」，讓當時還是新人的她感到非常害怕。

接著，又有中信啦啦隊員短今（胡馨儀）發文，透露自己也是許傑輝的性騷擾受害者之一，當時她參與一個面試，許傑輝要她在小房間換上馬甲，並形容她的胸部「像豆腐」，甚至問：「可以摸摸看嗎？」

後來出面指控的受害者愈來愈多，有一位不具名女演員透露，過去也是許傑輝表演課的學生之一，經常被對方襲臀。

許傑輝涉及性騷擾紛爭持續擴大，甚至沒有因為他宣布退出演藝事業而結束，黃云歆繼續幫其他受害者發聲，又提出一名「植劇場」學員Kiki指控他言語騷擾，直言：「我也想和你上床！」

許傑輝曾在金牌導演王小棣發起的「植劇場」當過老師，一名「植劇場」學員Kiki指控他言語騷擾，直言：「我也想和你上床！」然而這件事情「到小棣老師那邊就被止住，好像沒事發生」。王小棣表示沒有聽過這些事情，對於許傑輝的退圈聲明，他直呼：「嚇一跳。」

許傑輝曾上節目分享為何退出「全民最大黨」，表示當年離開是自己主動退出，但王偉忠順勢吐出他當年退出「最大黨」的真實原因，是因為有工作人員向他投訴遭到許傑輝性騷，許傑輝沒有承認，但也表明既然已經有謠言那就請辭。

王偉忠曾帶許傑輝進「全民最大黨」。(本報資料照片)
王偉忠曾帶許傑輝進「全民最大黨」。(本報資料照片)

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