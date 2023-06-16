後新冠威脅 抗藥菌風暴 恐年奪逾3萬人命

抗生素抗藥性百分比持續上升，導致病患一旦染疫合併感染抗藥菌，住院時間可能延長2至3倍。圖為醫院示意圖。(本報資料照片)

新冠走入後疫情 時代，兩大感染醫學 會憂心「抗生素抗藥性疫情」風暴隱然成形。專家指出，一旦染疫合併感染抗藥菌，住院時間可能延長2至3倍，若抗藥性問題持續惡化，未來包括化療、幹細胞移植治療等都可能受到衝擊。國外研究發現，近3成醫師認為5年內癌症 治療選擇就可能因抗藥性而受限。

衛福部疾管署長莊人祥表示，抗生素抗藥性是全球都重視議題，不只造成病程延長也衝擊經濟，預估全球GDP將減少2-3%；2050年推算台灣每年有3萬3000人死於抗藥性病菌感染，相當於肺癌、肝癌、腸癌、乳癌、攝護腺癌與口腔癌等前6大致命癌症造成的死亡總和，經濟損失達台幣5200億元(約169億9874萬美元)，醫療支出900億元。

國際研究顯示，自2020年初新冠疫情爆發後，部分抗藥性細菌盛行率暴增約兩倍。林口長庚兒童感染科教授邱政洵說，對比2013年與2022年，台灣醫學中心與區域醫院加護病房抗藥性百分比持續上升，以克雷伯氏肺炎菌CRKP（KP菌）為例，醫學中心從14.8%上升到38.4%，區域醫院則從12%上升到48.9%。

邱政洵先前收治1名51歲婦女，因感染新冠雙側肺浸潤住院，卻又先後感染綠膿桿菌及KP菌，一度出現敗血症、腎功能低下等，所幸使用後線抗生素才脫險。

社區中也有抗藥性細菌風險，邱政洵指出，日前1名12歲男童因右臀部疼痛和間歇性發燒就醫，發現感染多重抗藥性金黃色葡萄球菌，經1個月藥物及手術治療才出院。

台灣感染症醫學會理事長王復德說，造成抗藥性疫情升溫的原因，包括民眾未依照醫囑使用，醫療院所未落實感染管制、抗生素未合理使用，研發速度趕不上細菌變異，再加上政策不利抗生素取得、給付不利感染專業人力充實，都讓抗生素抗藥性更加嚴重。