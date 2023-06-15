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新聞眼／輕縱陳明通學倫案 台大愧對社會

記者 許維寧
根據台大教評會決議，陳明通雖遭認定指導不周，但情節依法不涉及「解聘」等重大懲處。（本報資料照片）
根據台大教評會決議，陳明通雖遭認定指導不周，但情節依法不涉及「解聘」等重大懲處。（本報資料照片）

新竹市前市長林智堅去年7月爆出論文抄襲案，不到半年後，行政院副院長鄭文燦也被認定論文抄襲，兩人指導教授皆是陳明通，更揭開了台大國發所長年學官互利的沉痾。面對此一重大學術醜聞，台大卻是一路拖延、態度曖昧，最後更以「指導不周」輕輕放下，引發社會譁然，也難怪中研院院士陳培哲說出重話，提醒台大在權勢面前，別失了脊梁。

去年8月台大首召開記者會說明林智堅學倫案審議，雖然台大同日也證實接到陳明通的學倫案檢舉，也將展開調查。然而後續台大態度卻愈趨保守，至鄭文燦學倫案時，則多次以學校規章當擋箭牌不願坦然說明，審理方式均讓外界霧裡看花。

拖了將近一年，台大在上月底終於完成陳明通學倫案三級教評會審議，對於這起外界矚目的重大學倫案件，更攸關台大的學術聲望，台大卻以「個資」為由，不願公布審議結果。過了大半個月，才由檢舉人、立委王鴻薇披露最終審議結果，認定陳明通確有論文指導不周缺失但未達解聘樣態，也難怪台大遲遲不敢公開。

台大稱陳明通只是「指導不周」，問題是，陳明通自曝曾將公版格式提供給學生，更遑論陳被陸續爆出如「論文工廠」生產線，一魚多吃大量產製相近論文，把台大國發所變學店，及自己的政治利益交換站。如此嚴重情節只是指導不周？也難怪台大被質疑官官相護，讓陳明通得全身而退。

台大作為台灣學術龍頭，長久以來享盡台灣社會的資源與厚愛，但反觀台大面對此一重大學術倫理案，表現的鄉愿與墮落，真是愧對台灣社會。

林智堅 個資

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