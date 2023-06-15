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台大學倫案陳明通逃過解聘 可望安穩領退休金

台灣新聞組／台北15日電
台大校級教評會認定，陳明通情節未達「解聘」懲處，可望安穩退休。（本報資料照片）
台大校級教評會認定，陳明通情節未達「解聘」懲處，可望安穩退休。（本報資料照片）

國安局前局長陳明通因涉學術倫理爭議案審理結果出爐，儘管台大認定陳明通有指導不周等違失行為，但因情節未達解聘程度，陳明通可望安穩退休，引發爭議。檢舉人、國民黨立委王鴻薇昨在臉書上公布審議結果，質疑台大對於陳明通的「違反學倫」顯然是力挺到底，對於台大做出的結論深表遺憾。

中研院院士、台大醫學院教授陳培哲直言，此結論等於「問責學生，縱放指導教授」，這樣的不公平，讓他身為台大的老師之一感到汗顏。他期望台大「挺好自己的脊梁風骨」。

陳培哲表示，行政院副院長鄭文燦、新竹市前市長林智堅兩位碩士班學生的論文被撤銷，指導教授的責任還是最大，因為學生是來接受教育，尤其研究生是老師跟學生的個別教育，論文的錯誤「指導教授責無旁貸」。

台大表示，經學校三級教評會審議，確實認定陳明通有指導不周等違失行為，但情節未達解聘程度。不過根據本報系聯合報掌握，台大仍給予陳明通三大懲處，包括陳明通教授不能歸建擔任教授職，不能申請延長服務，也不得再聘任台大兼任教師等。但因陳明通已申請退休（教育部核處中），因此對陳明通影響較大的是不能再回台大兼任。

對於台大的審定結果，王鴻薇說，台大即使認定陳明通有違失，但是畏於陳的特殊身分仍不解聘，將退休金當作阿通師的畢業禮物。她說，台大容忍陳明通違反學術倫理，濫用職權拿學術作政治服務，也對國家高等教育未來感到憂心，陳明通成為最壞的示範，指導市長、行政院副院長論文抄襲，民進黨、台大都為其粉飾太平，政治干擾學術再添一筆。

民進黨立委蔡易餘表示，既然台大做出不予解聘的決定，尊重大學自治，王鴻薇不需要因為選舉將近，而借題發揮，政治操作。

國民黨立委賴士葆表示，尊重台大學倫會獨立性，畢竟校長換人了，給外界感覺似乎是標準降低了。陳明通將國發所在職專班「學店化」，這樣嚴重事情居然不足將陳明通解聘而輕輕放過？這令社會無法接受，包庇太嚴重。

民眾黨立委張其祿認為，只是形式上譴責，但實質上影響不大。民眾黨立委陳琬惠表示，陳明通涉及多起學倫爭議卻輕鬆下莊，對於台大的學術品質跟信用都會是一種傷害。

教育部則說，昨接獲台大陳明通學術倫理案查處結果，後續將據以接續處理退休案。

教育部 退休金 國民黨

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