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新聞評論／美豬去向成謎 陳吉仲竟還補貼萊豬

聯合報社論
農委會主委陳吉仲表示，透過五個月從國外進口豬肉獎勵，讓台灣批發價格維持穩定。（記者曾吉松／攝影）
農委會主委陳吉仲表示，透過五個月從國外進口豬肉獎勵，讓台灣批發價格維持穩定。（記者曾吉松／攝影）

蔡政府開放美國萊豬進口兩年多，近日消基會抽查市面上近300件豬肉製品，竟找不到一件標示為美豬的食品，質疑業者「洗產地」。當初，蔡政府信誓旦旦稱會做好源頭管理及產地標示，如今徹底破功。美豬流向不明，而近日台灣豬價走揚，中央畜產會砸下3億元（台幣，下同，約976萬美元），以每公斤補助6元鼓勵業者進口豬肉。農委會主委陳吉仲動不動自稱「豬農之子」，如今卻用納稅錢補貼包括萊豬在內的外國豬肉進口，這就是陳吉仲宣示的保護台灣豬農嗎？

當初蔡政府未經社會溝通，片面宣布2021年元旦起開放進口萊豬；外界憂心吃進萊豬或混進加工品，建議從源頭標示萊劑，讓消費者辨識選擇。但當時蘇內閣百般推託阻撓，宣稱會做好源頭管理、輸入查驗、清楚標示、追溯追蹤與市場稽查等措施，為食安把關。事實上，則是衛福部及畜產會各自推出琳瑯滿目的台灣豬標章，只見各市場、小吃店、賣場貼滿如符咒般的標章，不僅難以識別，也未見行政查核落實。

當初外界即預言，進價較低又有安全疑慮的萊豬，可能流向學校團膳業者及國軍伙食。教育部長潘文忠及國防部長嚴德發均掛保證，稱不論校園或國軍都會以使用國產豬肉為原則；陳吉仲更稱，只要用豬肉為原料，就須標示產地來源國。遺憾的是，官員的保證完全成空話。萊豬開放後不久，就有國軍伙房被踢爆，使用的豬肉「外箱」寫著產地台灣，「內箱」卻標註為美國的里肌豬排。業者的「洗產地」行為，擺明了是詐欺；蔡政府的不作為，也給了業者可乘之機。

兩年來，情況愈發惡化。衛福部設置的「豬肉儀表板」顯示，今年迄今台灣已進口近2000公噸美豬，及1700公噸的美豬內臟，各占進口肉品的近5%及14.5％。弔詭的是，消基會上月抽查市面近300件豬肉製品，竟無一標示來自美國。相形之下，與美豬進口量相當的法豬，尚可找到八件。此一結果，令消基會大感不解，質疑背後恐涉及標示不實。

對此，食藥署解釋，因美豬僅占豬肉市場不及1％，因而難以發現其足跡。然而，陳吉仲前幾天卻又自己露餡。他說，美國最近能源成本下跌，豬肉價格下降，美豬已取代一些歐洲國家豬肉。農委會與食藥署的說法南轅北轍，除自相矛盾，也戳破蔡政府承諾標示、追蹤與稽查都是糊弄了事。美豬管理已如此混亂，食藥署又急著要把有狂牛疑慮的加拿大全齡牛端上民眾餐桌。問題是，有美豬之鑑，誰相信政府能做好把關？

就在美豬流向不明之際，從3月以來本土豬受疫病影響導致育成率低，飼料成本又大幅上揚，加上端午節將近豬肉需求量上升，豬肉價格大幅攀升。陳吉仲為壓低豬價，竟祭出每公斤補助6元的措施鼓勵業者進口外國豬肉，預計9月底前補貼5萬噸。進口豬原即具有價格優勢，且台灣養豬業者不得使用瘦肉精，陳吉仲竟用納稅錢補助進口萊豬，這是對本土豬農的雙重打擊。在政府行政不透明又疏於把關下，以公帑補助進口的萊豬，又被洗產地進入消費者肚子，這也是對台灣民眾的剝削。

可悲的是，陳吉仲雖打著「豬農之子」招牌，但為保住官位，其立場從在野時「打死也要擋萊豬」，如今卻搖身變成蔡政府最賣力的萊豬啦啦隊。此外，他把豬吃萊劑形容成「好比人吃保健食品」，大力鼓吹萊劑無害論，不覺愧對良心嗎？在陳吉仲撒幣補貼萊豬前，蔡政府請先告訴國人：「消失」的美豬究竟去了哪裡？

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