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大學申請入學 缺額達1.6萬 創5年新高

台灣新聞組／台北15日電
大學申請入學1.6萬個缺額，創5年新高，醫科缺額122個包括台大。(本報資料照片)
大學申請入學1.6萬個缺額，創5年新高，醫科缺額122個包括台大。(本報資料照片)

2023大學申請入學統一分發結果昨公告，總計3.8萬人獲分發，分發率51%，較去年略減，但今年缺額達1.6萬，較去年暴增逾5000個，創下近五年來新高，其中11所大學缺額率大於50%，不少地方型公立大學受重挫，名額使用率跌至四成至五成間。

學界直言，少子化，再加上去年分發入學出現低分高就情況，導致今年申請入學缺額再創新高。招聯會執秘王文俊則建議，每個招生管道都有其策略和目標，還是要根據自身條件考量適合的管道，而非以賭注心態做選擇。

甄選會統計，今年申請入學全台大學幾乎都有缺額，台大、清大缺額約180個，成大則有284個缺額，招生名額使用率約八成；私立大學缺額更多，其中文大缺額約900個、淡江則逼近870個，名額使用率約六成。

台大註冊組長李宏森表示，今年二階報名率較去年少7%，多少影響今年缺額。

醫學系部分，共11校提供597個自費生名額，最終有475人獲分發，缺額高達122個，其中包括台大也出現1個缺額，僅中國醫藥大學、中山醫學大學兩校醫學系滿招。台大解釋，會出現缺額是因為該生先透過繁星推薦管道錄取陽明交大醫學系，該缺額後續將回流至分發入學使用。

此外，今年部分地方公立大學名額使用率大跌，其中宜蘭大學從去年七成跌至四成，聯合大學、金門大學、高雄大學也從過去的七、八成跌落至五成。

金門大學主秘蔡宗憲認為，少子化下，各校招生率降低是普遍可預期的現象。宜蘭大學表示，今年全台申請入學報名總人數較去年減少5238人，是缺額數增加的主因，再加上去年分發入學出現許多低分高就狀況，今年許多考生希望透過分科測驗進入理想學校。

國立聯合大學則說，招生逐年嚴峻，頂大不減少招生名額，學生勢必往前「擠」，且去年出現學生分科考試入學有「低分高就」的現象，讓許多學生會朝參加分科考試的方向去，申請入學也因此減少。

招生 醫學

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