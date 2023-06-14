國防應變手冊 戰時建議上網遭質疑

新版國防應變手冊實用嗎？

國防部 昨天公布「2023國防應變手冊」，詳列戰爭發生時，民眾從空襲隱蔽到核戰防護，面對各種嚴峻狀況下的緊急應變、生存自助與救護建議；但新版仍然要求民眾在戰時上網查找水電或資訊辨正而遭質疑。

國防部昨公布「2023國防應變手冊」，圖文並茂，新增中共解放軍 與國軍的敵我識別圖示十分吸睛，相較去年發布的「全民國防手冊」，舊版手冊只有23頁，新版頁數則擴增到47頁，並新增「通訊傳播中斷應處」、「戰傷醫療急救」、「化災或輻射災害時的處置」、「假訊息辨知」、「戰場危機處置」等篇章，更有解放軍與國軍詳細作戰服制圖示的「敵我識別」。

但民進黨立委蔡適應質疑，多數防空避難處所就是一般地下室，不僅規畫容納人數過多，許多地方甚至不具備空氣流通設備；以立法院委員研究大樓為例，地下共三層樓，記載可容納人數居然高達3542人，明顯不符實際狀況，警政署應再通盤盤點。

此外，手冊仍然有許多須以戰時上網或掃QR code執行，如停水資訊、假訊息辨正等，記者會中官員就被質疑「手機 打不通，QR code怎麼掃？」與會的國家通訊傳播委員會（NCC）簡任技正梁溫馨回應，台灣對外南北都有海纜、衛星，「隨時能上線」，本島有許多無線通訊業者，每個人手機都能通信，戰時則會有漫遊。

「全球防衛雜誌」編輯主任宋玉寧表示，新公布的「國防應變手冊」仍有過於仰賴網路查詢、數位儲存的基本問題，例如只有網路下載版本，對老人家就會產生困擾。其次，手冊提供各種應變專線，但是否考慮到戰時停電、基地台被毀、電話線路塞車等干擾因素影響。