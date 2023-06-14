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南投野溪成功復育 獲全球卓越建設銀獎

記者賴香珊／南投14日電
水保局南投分局整治鹿谷和雅橋上下游固床工，透過天然砌石、GRC工法，改善河道縱向阻隔，營造友善棲地。（圖／水保局南投分局提供）
水保局南投分局整治鹿谷和雅橋上下游固床工，透過天然砌石、GRC工法，改善河道縱向阻隔，營造友善棲地。（圖／水保局南投分局提供）

南投縣鹿谷和雅橋長年受溪流沖刷、土石流影響受損，溪域生態也因為土石擾動，台灣白甲魚、石賓等原生種減少，為友善棲地兼顧防災，水保局南投分局改善上下游固床工，解決河道縱向阻隔生態而且成功復育，勇奪今年「全球卓越建設銀獎」。

水保局南投分局指出，和雅橋位於鹿谷北勢溪，921地震時上游崩塌，再受到土石流災害，經過緊急災修仍然因為長年溪水沖刷導致既有構造物毀損；以往的河床工程造成生態縱橫向阻隔，影響動物棲息，不利魚類洄游，因此規畫改善上下游固床工。

工程規畫人員向當地耆老請益，早期台灣白甲魚、台灣石賓、台灣鬚鱲、明潭吻鰕虎等原生物種豐沛，921地震後上游崩塌，土石嚴重擾動流域，魚種數量驟減，工程設計初期即進行生態監測，確認現有種類、數量，以降低對周邊生態擾動。

水保局南投分局治理課長張國欽說，為改善野溪棲地環境，兼顧固床工防災功能，以生態友善環境設計工程，現地使用竹材製作動物坡道，石材砌出護岸和固床工，減少水泥用量。

張國欽說，從日本引進使用GRC工法，讓工程融入地景，營造近乎天然岩盤的生態棲地，完工後改善沿線800公尺長的河道縱向阻隔狀況，經生態監測，白甲魚、石賓、鬚鱲、明潭吻鰕虎等數量翻倍成長，復育成果良好。

水保局南投分局表示，這項工程代表台灣，赴美參加「全球卓越建設獎」評選，從各國優質工程中脫穎而出，獲得「最佳環境文化類銀獎」。

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