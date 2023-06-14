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日本排核廢水 漁民要政府站出來 民團轟媚日棄守

台灣新聞組／台北14日電
日排福島核廢水，基隆、北海岸漁民批日野蠻，要台灣政府站出來為漁民發聲。(記者游明煌／攝影)
日排福島核廢水，基隆、北海岸漁民批日野蠻，要台灣政府站出來為漁民發聲。(記者游明煌／攝影)

日本東京電力公司自6月12日上午起，開始測試運作福島核廢水排海的設備，擬將核廢水排入大海，台灣海域亦可能受影響。基隆、北海岸漁民昨天表示，對漁業的生態一定有影響，漁民都很擔心，批日野蠻，呼籲台灣政府要站出來為漁民說話。國民黨立委洪孟楷昨喊話民進黨政府，「該發聲就發聲」，不因任何國家而有不同態度。

北海岸漁船船主王國昌表示，日本這次要將含有輻射的大量海水排放到海洋，尤其排放到台灣洋流會經過的地方，只要經過的魚類等任何生物都會被輻射汙染，台灣恐首當其衝。

王國昌說，台灣政府應出面阻止日本政府這樣的野蠻行為，日本這是非常要不得的行為，應有更高規格的處理方式才對，台灣政府應表達強烈的抗議和指責不好的行為。

萬里區王姓漁民表示，「最好是不要排入海水」，漁民大家都有意見，對漁業的生態一定有影響，日本以前浮石飄到台灣的北海岸，漁民就受損很大，浮石還看得到，但如今核廢水是看不到，影響會超過想像。

北海岸資深漁民張永耀說，台灣政府要站出來為漁民說話，因為漁民靠海吃飯，未來萬一有什麼負面數據出來，或者被驗出什麼有害物質，對台灣漁民傷害就會很大，擔心屆時整個北太平洋會完蛋了。

昨日多個政黨團體於日台交流協會前抗議，據台北中國時報報導，原能會昨表示，經模擬評估，氚廢水排放濃度遠低台灣海域環境背景平均值，對台灣影響「幾可忽略」。對此，在野黨立委及反對團體均痛批，呼籲民進黨政府應站在2350萬人的立場，向日本表達反對立場，以捍衛我們的主權及民眾權益，而非棄國人食安不顧。勞動黨主席吳榮元表示，美國、南韓、台灣官方並未強勢捍衛人民食安，顯露美國主導下的東亞聯盟為了遏制大陸發展，連人民的基本安全都可以拋棄。

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