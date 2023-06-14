迪士尼在台11頻道年底全下架 傳至少裁百人

Disney+旗下囊括眾多知名IP。（圖：Disney+提供）

在台灣有11個頻道的迪士尼 集團拋出震撼彈，昨傳年底前將全面下架在台所有頻道，據內部流出的一份公告表示，9月底集團會先下架包括國家地理國際頻道及國家地理野生頻道與Baby TV等三頻道，然後12月底前再全面下架包括優視五個基本頻道及三個數位加值頻道，此舉形同終止在台所有的頻道。

據了解，迪士尼集團從今年4月起已先裁掉中文台的版權部，加上兩檔自製戲收視表現不佳，導致戲劇預算大量被砍，今年也僅做一檔自製戲。另外衛視中文台的綜藝節目目前只剩曾國城「一袋女王」、胡瓜的長壽節目「歡樂智多星」及林志玲老公AKIRA的新節目「神秘五金行」，而隨著台灣頻道年底全面撤出，未來也將裁員 80多人。

迪士尼集團公關昨證實此事，並表示年初就一直陸續有消息傳出，「我們是因應全球策略，做出一些商業模式的調整」，不過迪士尼接下來會將重心擺在Disney+，無論是電影 、影集或是周邊產品都會持續推動，持續耕耘台灣市場。至於其他長壽綜藝節目「歡樂智多星」、「一袋女王」是否有所影響，迪士尼則表示這部分的後續是屬於節目製作部，目前不便多做其他回應。

而NCC表示，迪士尼報請將於明年1月1日起終止經營「衛視中文台」、「衛視電影台」、「STAR Movies Gold」、「STAR World」、「星衛娛樂台」及「星衛ＨＤ電影台」等六個頻道；今年10月1日起終止經營「國家地理國際頻道」、「國家地理高畫質野生頻道」等3個頻道，並於明年1月1日起終止經營「Star Movies HD」等頻道。ＮCC補充，迪士尼及國家地理2家公司基於集團經營策略及全球布局考量，規畫陸續退出台灣及其他區域電視市場，原有頻道部分節目，未來將轉至串流平台（OTT TV）播出。