新冠、流感、腸病毒高原期 本土登革熱也爆發

疫情 多頭燒，流感 、新冠、腸病毒均處於高原期，各大醫院人滿為患，其中又以新冠最為嚴重，疾管署資料顯示，上周平均每日新增245例新冠併發症（中重症），推估每天約2萬3000至2萬8000人染疫；上周平均每日35人死於新冠，疾管署預估7月之後才會趨緩。

本報聯合報系報導，台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民提醒，秋冬將爆發另一波疫情，唯有「接種疫苗」及「早期治療」，才能降低新冠死亡人數。

在流感方面，上周門急診類流感就診近8萬人次，與前一周持平，另新增35例流感併發重症，為今年單周新高，另有五例死亡。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，流感疫情處於高原期，且整體趨勢高於2019至2022年同期，近期社區流行HINI與H3N2等Ａ型流感病毒。

另據台北中國時報報導，中正預校上周隱匿流感，導致學生爆發群聚感染。陸、空軍官校昨天也傳出A型流感群聚，至昨晚截稿前已分別有15、24人確診，共計39人，僅剩海官尚未淪陷，不過若加計先前中正預校隱匿流感疫情導致學生確診人數增至85例，這波軍校爆A型流感群聚，累計已逾百餘人中鏢。

上周腸病毒門急診就診達1萬3000多人次，與前一周持平，但整體趨勢高於2017年以來同期。羅一鈞說，預計七月初可脫離腸病毒流行期。

猴痘 則新增16例本土個案，累積162例確定病例。羅一鈞指出，首例兒童猴痘個案在服用抗病毒藥物後，症狀快速改善，相關接觸者均為陰性，沒有新增個案。

日本腦炎，花蓮上周新增一例，全國今年累計三例。

此外，台南出現今年全國首例本土登革熱病例，也是台南繼2019年後4年來再度出現本土病例，患者為仁德區成功里49歲婦人，曾到高雄等地。為防堵疫情爆發，台南、高雄市府針對患者住處、活動地點周邊加強清消，台南設大型篩檢站，昨42人篩檢。台南市長黃偉哲說，危險期到7月5日，無新增病例疫情才算控制。