72萬人因疫情中斷癌症篩檢 5.1萬人癌逝

去年癌症死亡人數為5萬1000多人，8成7為55歲以上族群；但接受公費4癌篩檢人數少了14%，約72萬人。(記者邱德祥／攝影)

衛福部公布2022年癌症 （惡性腫瘤 ）死亡人數為5萬1000多人，占總死亡人數4分之1，8成7為55歲以上族群，國健署副署長賈淑麗表示，相較於新冠疫情爆發前1年、2019年，去年接受4癌篩檢 人數少了14%，約72萬人中斷篩檢，又以大腸癌和口腔癌下降幅度最大，這已反映在死亡數字，令人擔憂。

癌症連續第41年位居台人死因第1名，去年每10分7秒就有1人死於癌症，死亡時鐘比前年快了3秒鐘，累計5萬1927人死於腫瘤，等於每4名死亡人口中就有1人罹癌身亡。10大惡性腫瘤依序為氣管、支氣管和肺癌、肝和肝內膽管癌、結腸、直腸和肛門癌、女性乳癌、攝護腺癌、口腔癌、胰臟癌、胃癌、食道癌、卵巢癌。

國健署統計，每100個糞便潛血反應檢查約發現7個陽性，每22個陽性個案就有1人大腸癌，但去年大腸癌篩檢較2019年減少13.5%。

台大醫學院健康管理中心主任邱瀚模表示，部分漏掉篩檢的病人癌症病程繼續進展，即使拉高今年篩檢率也沒有用了，預期未來罹癌人數及死亡人數均會增加，耗費更多醫療資源，屆時外科和腫瘤科病房可能人滿為患，也只能收拾殘局。

受疫情影響，公費癌篩中的口腔癌降幅最大，賈淑麗表示，因需目視口腔，在疫情期間無論民眾或醫師對此動作感到憂心，擔心染疫，因此，去年降幅高達5成。至於乳癌和子宮頸癌篩檢，去年分別也減少百分之2到9，所幸疫情趨緩後逐漸回穩，口腔癌和大腸癌回穩速度則較慢，令人擔憂。

癌症連續41年為台人第一死因，而肺癌死亡率排名第1，台灣肺癌學會理事長、桃園長庚醫院院長楊政達表示，肺癌初期難以早期發現，等到咳嗽不止，就醫檢查時，已是肺癌晚期；且肺癌易轉移，即使原發腫瘤僅1公分，癌細胞可能已隨著血液轉移到肝臟、骨骼、腎上腺等，「這是肺癌腫瘤特性，也是可怕的地方」。

楊政達表示，部分標靶藥物可有效治療肺癌，但會產生抗藥性，新藥雖陸續問世，卻沒有健保給付，藥價昂貴，病人無法負擔，只能回到傳統化學治療，這正是肺癌為國人癌症首要死因的關鍵。

此外，去年自殺排名第12，較前年下降1個名次，但15至24歲、65歲以上自殺死亡率都回到疫情前水平。去年有264名年輕人自殺死亡、1138名65歲以上長者自殺死亡；15到24歲自殺死亡率為每十萬人10.7人，65歲以上長者自殺死亡率達到每十萬人28.4人，分別較前年增加12.3%、2.9%。衛福部心理健康司司長陳亮妤說，已建立校園通報衛生局轉介流程，將引進澳洲「精神急救包」，明年提出更詳細的自殺原因分析報告，研擬解決方案。

陳亮妤表示，台灣年輕人自殺死亡率略低於美國、加拿大、紐西蘭，但比英國嚴重，可能與網路使用、家庭風險、精神共病有關。