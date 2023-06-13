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台灣薪資追不上物價 7年來首見負成長

記者葉卉軒╱台北13日電
主計總處12日公布前2023年前4個月薪資統計結果，實質總薪資呈現7年來首次負成長。(中央社)
主計總處12日公布前2023年前4個月薪資統計結果，實質總薪資呈現7年來首次負成長。(中央社)

行政院主計總處昨天公布薪資統計結果，1至4月經常性薪資平均4萬5306元(台幣，下同，約1460美元)、年增2.37%，總薪資也成長1.96%；不過，主計總處國勢普查處副處長陳惠欣說，同期的消費者物價指數（CPI）年增率2.54%，考量物價因素後，實質經常性薪資4萬1538元，年減0.16%，實質總薪資呈現7年來首次負成長，年減0.56%，顯見薪資被物價衝擊的情況仍揮之不去。

此外，4月製造業受雇人數及加班工時續減，其中加班工時年減0.3小時，這是自去年7月以來連續10個月減少。陳惠欣表示，主要是受到全球經濟衰退和出口影響。4月製造業受雇人數的年變動部分，也呈現連續4個月衰退。

由於5月CPI明顯回落至2.02%，5月實質經常性薪資和實質總薪資是否有機會轉正？陳惠欣表示，這部分受到全球景氣和工作天數影響，還需要再觀察。

觀察行業別經常性薪資變動，陳惠欣指出，內需服務業等旅宿相關行業明顯改善，主因為疫情趨緩、國境解封及全民普發現金，帶動國旅復甦，1至4月住宿業、其他汽車客運業（主要為遊覽車）總薪資較去年同期成長逾10%，旅行及相關服務業（主要為旅行社）也成長9.55%。

全體受雇員工薪資為各行業、職業的平均結果，主計總處資料顯示，4月金融及保險業、出版影音製作傳播及資通訊服務業經常性薪資為6萬5795元、6萬5467元相對較高，製造業4萬3087元，其中電子零組件製造業5萬3597元。而住宿及餐飲業3萬4379元、其他服務業（含美容美髮按摩等）3萬5116元則相對較低。

4月底全體受雇員工人數816.4萬人，較3月底減少3000人，其中製造業減少5000人最多；若與去年同期比較則增加1.4萬人。1至4月受雇員工數816.7萬人，較去年同期增加1.2萬人。

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