我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銷售額、客流量下滑… Westfield放棄金山最大商場

2800億新冠紓困金遭詐領 詐騙案多達數千件

5月500死 6月恐翻倍…疾管署估：今年新冠仍是10大死因

記者邱宜君、鄒尚謙╱台北13日電

新冠躍居去年台台灣死因排行榜第3名，目前疫情仍持續增溫，台大公衛教授詹長權表示，輕症免通報後，基層醫師均感到確診病例持續增長，5月累計近500人死亡，推估6月更高，可能翻倍，接近1000人死亡，「6月將是台灣壓制XBB變異株疫情的關鍵時刻。」

疾病管制署副署長羅一鈞表示，今年截至目前為止，新冠死亡累計人數為5157例，預估到今年底，仍會處於前10大死因之列。

詹長權表示，去年5月Omicron大流行時，指揮中心反應太慢，導致高確診、高死亡，如果不想重複，就要盡速擬定一個可以提升疫苗覆蓋率的新冠疫苗接種新計畫，以及可提高新冠重症治癒效果的醫療指引，並提供地方政府和醫療院所足夠經費和人力，執行因應XBB的防疫新措施。

台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民說，每年秋冬施打一劑新冠疫苗已是必然趨勢，美國宣布新一代新冠疫苗病毒株，採用XBB變異株製造，可見國際面對秋冬疫情防疫措施已開始行動，但現在還沒有看到衛福部有任何採購計畫，或宣示相關防疫政策，也不清楚抗病毒藥物存量，「這是最基本要做的，如果不做，一旦疫情爆發，又不知有多少人可能死亡。」

前疾管局長蘇益仁表示，過去三年屬於特殊情形，今年新冠肺炎名次雖在第三，但不必過度解讀，未來一定會往下降，不會永遠待在排行榜上；新冠與流感不同，流感好發在冬季，但新冠肺炎不會消失，一年四季都可能傳散，年長者、免疫低下族群仍需接種疫苗，做好自我防護。

中華民國防疫學會理事長王任賢說，去年台灣爆發Omicron疫情，政府採取苛刻的防控措施，醫院隔離措施造成醫療障礙，許多中症病患無法住到病房獲得妥善醫療照護，無法及時救治，導致死亡。疫情發展至今，威脅降低，未來不太可能造成大量死亡。

未來新冠疫情是否持續造成超額死亡？蘇益仁表示，每年因病毒性流感死亡的人數眾多，而新冠疫情防控已有三年多，目前走向輕症化，無需太過擔心。

疫情 疫苗 防疫

上一則

72萬人因疫情中斷癌症篩檢 5.1萬人癌逝

下一則

朱學恒「告發」自己 鍾沛君批無悔意

延伸閱讀

印尼防疫再鬆綁 公車捷運及公共場所不強制戴口罩

印尼防疫再鬆綁 公車捷運及公共場所不強制戴口罩
中國首個針對新冠XBB變異株疫苗 獲批緊急使用

中國首個針對新冠XBB變異株疫苗 獲批緊急使用
台新冠輕症日增2.8萬例 7月初仍處高點

台新冠輕症日增2.8萬例 7月初仍處高點
台每日4千人重複染新冠…還有流感、腸病毒、猴痘4疫齊燒

台每日4千人重複染新冠…還有流感、腸病毒、猴痘4疫齊燒

熱門新聞

一名女子以「性教育」為名，讓兒子、女兒和繼夫行集體性交，亂倫期間長達3年。台灣高等法院依未滿14歲之女子為性交等罪判繼父5年10月徒刑，生母3年2月徒刑。圖／ingimage

父女、兄妹、母子全亂倫 台婦詭辯「性教育」

2023-06-07 16:58
兩名清大校友日前在臉書指控就讀清大時遭當時任教的民運人士王丹性騷擾，其中一名徐姓男子今晚在臉書開直播，說出王丹更多騷擾行徑。(取材自臉書)

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

2023-06-05 20:08
台積電否認每周平均工時超過50小時。（路透）

「每天工作12小時」美國廠員工加班喊苦 台積電回應了

2023-06-05 21:05
一名黃色絲襪、白色短裙的長腿「辣妹」，竟偷拍女廁內2名女子如廁畫面，被抓才發現他是男兒身。記者王駿杰／翻攝

台長腿「辣妹」進女廁拍私密照 被抓褲底驚見一大包

2023-06-07 14:11
高雄一名軍校生和女友母親對上眼，這段不倫戀最終被女友父親發現。示意圖與文中人物無關。（取材自Ingimage）

台軍校生戀上女友媽鹹濕片遭揭露 嗆女友爸沒資格當老公

2023-06-05 22:06
有「最聰明醫師」稱號的孔繁錦指侵女病患，最高法院依強制性交罪判4年徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片

「孔子第74代」名醫孔繁錦性侵丁字褲女病患 判4年確定要坐牢

2023-06-08 13:09

超人氣

更多 >
他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事

他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事
病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生
平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報
中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走
這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養

這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養