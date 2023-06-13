5月500死 6月恐翻倍…疾管署估：今年新冠仍是10大死因

新冠躍居去年台台灣死因排行榜第3名，目前疫情 仍持續增溫，台大公衛教授詹長權表示，輕症免通報後，基層醫師均感到確診病例持續增長，5月累計近500人死亡，推估6月更高，可能翻倍，接近1000人死亡，「6月將是台灣壓制XBB變異株疫情的關鍵時刻。」

疾病管制署副署長羅一鈞表示，今年截至目前為止，新冠死亡累計人數為5157例，預估到今年底，仍會處於前10大死因之列。

詹長權表示，去年5月Omicron大流行時，指揮中心反應太慢，導致高確診、高死亡，如果不想重複，就要盡速擬定一個可以提升疫苗 覆蓋率的新冠疫苗接種新計畫，以及可提高新冠重症治癒效果的醫療指引，並提供地方政府和醫療院所足夠經費和人力，執行因應XBB的防疫 新措施。

台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民說，每年秋冬施打一劑新冠疫苗已是必然趨勢，美國宣布新一代新冠疫苗病毒株，採用XBB變異株製造，可見國際面對秋冬疫情防疫措施已開始行動，但現在還沒有看到衛福部有任何採購計畫，或宣示相關防疫政策，也不清楚抗病毒藥物存量，「這是最基本要做的，如果不做，一旦疫情爆發，又不知有多少人可能死亡。」

前疾管局長蘇益仁表示，過去三年屬於特殊情形，今年新冠肺炎名次雖在第三，但不必過度解讀，未來一定會往下降，不會永遠待在排行榜上；新冠與流感不同，流感好發在冬季，但新冠肺炎不會消失，一年四季都可能傳散，年長者、免疫低下族群仍需接種疫苗，做好自我防護。

中華民國防疫學會理事長王任賢說，去年台灣爆發Omicron疫情，政府採取苛刻的防控措施，醫院隔離措施造成醫療障礙，許多中症病患無法住到病房獲得妥善醫療照護，無法及時救治，導致死亡。疫情發展至今，威脅降低，未來不太可能造成大量死亡。

未來新冠疫情是否持續造成超額死亡？蘇益仁表示，每年因病毒性流感死亡的人數眾多，而新冠疫情防控已有三年多，目前走向輕症化，無需太過擔心。