台灣去年超額死亡逾2萬人 新冠占64％ 專家：防疫失敗

去年台灣人死因統計出爐，新冠肺炎首度入榜，擠進第三名。圖為去年新冠病患送進北市某大型醫院急診室。(本報資料照片)

衛生福利部統計處昨公布去年國人死因統計結果，癌症連續蟬聯41年冠軍寶座，新冠肺炎 首度進榜即躍居第三；去年總死亡人數首度突破20萬人達20萬8438人，創下歷史新高，比前年增加2萬4266人，主因為新冠死亡數暴增。公衛專家痛批，新冠有藥、有疫苗 ，是「不該死的傳染病」，竟成為第三大死因，並導致嚴重的超額死亡，是政府防疫失敗的證據。

2022年10大死因排行榜，依序為惡性腫瘤（癌症）、心臟疾病、嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎）、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變。

值得關注的是新冠肺炎2021年僅896人死亡，2022年多達1萬4667人，首度入榜就位居第3名。疾管署副署長羅一鈞表示，去年是本土疫情 最大的一波，超過萬人死亡「很遺憾」，他預估新冠仍會在今年10大死因中，可能第6、第7名。

至於去年是否因為疫情嚴峻，導致送醫延誤、醫療排擠，造成超額死亡？羅一鈞表示，去年1萬4667人死於新冠肺炎，為2萬4266人的64%，其餘8000多人死亡原因與新冠疫情有間接相關，例如，篩檢延遲、民眾疫情期間不敢就醫都可能導致悲劇發生；同時高血壓、糖尿病等死亡數也都有所成長，原因仍待分析。

新冠肺炎居去年10大死因第3名，台大公衛教授詹長權去年就精準預估此現象，他數度發布死亡數據分析，提出建設性建議，但指揮中心卻說他「打擊士氣」。詹長權說，新冠有疫苗、有藥物，是一種「不該死的傳染病」，若不能即時根據數據分析去檢討政策，例如疫苗接種策略或用藥指引，等於是放任死亡威脅。