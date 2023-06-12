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北一女畢典 校長：盼學生能分辨「有人在胡說八道」

台灣新聞組╱台北12日電
台北市立北一女日前舉辦畢業典禮，校長感性致詞感動許多人。(取材自臉書)
台北市立北一女日前舉辦畢業典禮，校長感性致詞感動許多人。(取材自臉書)

台北市立北一女中5日舉辦畢業典禮，做為應屆畢業生家長的作家王蘭芬，於臉書分享校長陳智源的致詞全文，時間短短十分鐘不到，內容卻顛覆她過往「大人愛打官腔」印象，內容幽默不失感性，讓許多同為北一女媽媽朋友紛紛直呼，「校長講得好好，我都哭了」。

陳智源引用2017年哈佛大學於大一新生入學典禮的致詞，「大學教育最重要的目標，就是確保畢業的學生能分辨有人在胡說八道」。他認為，這件事如今對北一女中的畢業生顯得更為重要，不僅要學會分辨新聞媒體有無胡說八道，人們更總是習慣相信自己想相信的，看見自己想看見的，「雖然柯南常告訴我們『真相只有一個！』，但是他忘了說，這世界上，柯南不只一個」。

陳智源說道，在充滿多樣性的網路時代，每個人都認為自己是柯南，都可以用自己的視角去詮釋真相、評價他人，某種意義上，這可以視為民主社會的進步，然而，當言論自由失去分寸，就容易引起紛爭。陳智源欲送給畢業生十個字，「博學、審問、慎思、明辨、篤行」，盼幫助學生看清楚事情的本質，並帶領學生往良善的方向前進，成為更好的大人。

四年前，陳智源在遴選北一女校長的過程中，曾被一位評審委員詢問「您如何幫助北一女的學生得到幸福」。他當時愣住心想，這應該不是高中校長能處理的事吧？如今，陳智源已能完全理解，高中教育的重要目標，是確保畢業的學生能擁有追求幸福的能力，而且不只是追求自己的幸福，還要追求眾人的福祉，「我總認為一個幸福豐盈的人生，是在自己追逐夢想的過程中，還能看見別人的需要，願意為別人留個位置」。

陳智源分享，這幾年美國北一女校友基金會發起光復樓募款計畫，只要捐款30美元就可以登載姓名。某天基金會接到一通電話，一位校友因為高中時期最要好的同學過世了，她想捐款200元美金，希望可以登記兩個名字，就如同當年高中的點名表，兩個人因姓氏筆畫接近，總是並列在一起。

「相信她們在北一女中度過了很美好的時光，成為生命中無法遺忘的彼此」，陳智源最後獻上祝福，希望各位畢業生不要忘記北一女中、不要忘記身邊的同學，順便的話，也請不要忘記校長，「最重要的是，永遠不要忘記那個曾經在北一女中孜孜不倦、正直良善的自己」。

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