少子化嚴重 兒童車禍死傷15年反增加2成

生育率逐年下跌，但12歲以下車禍死傷人數顯著上升，運輸事故已成兒童非自然死亡的頭號殺手，兒福專家呼籲，政府應重視兒童安全帽、機車座椅等議題，盡速擬定標準及規範。（記者林伯東／攝影）

孩子愈生愈少，因道路事故而死亡或受傷的兒童人數卻持續增加。2008年至2022年內政部公布出生人數從19萬6000多人跌至13萬8000多人，跌幅二成九；警政署統計○到12歲道路事故死亡或受傷人數卻從7664增至9300人，增幅二成一。

國衛院「2030兒童醫療與健康政策建言書」，運輸事故是兒童非自然死亡的頭號殺手，其中九成屬於機動車事故。長期以來，車禍 始終位居校園意外事故的首位，學前兒童交通事故傷害多發生在娃娃車或上下學途中。

該項建言書係由國衛院兒童醫學 及健康研究中心撰寫，研究團隊分析健保資料庫「未滿20歲兒童及青少年之意外事故傷害盛行率」，內容強調，我國少子化趨勢嚴重，兒童因交通事故而傷亡所造成的醫療以及社會成本問題更加嚴峻，值得政府部門重視，共同守護兒少安全。

兒福聯盟及兒童急診醫師提醒，坊間「機車兒童安全座椅」及「兒童安全帽」為兩大致命問題，亟需積極管理。

「行人地獄就是親子地獄。」兒福聯盟發言人李宏文表示，目前「機車安全座椅」為三不管地帶，缺乏檢測 機制或法規規範，衛福部兒少事故傷害防制推動小組曾提案要求經濟部嚴禁機車業者宣稱「安全」，以免誤導家長。

經濟部標檢局曾向推動小組提出報告，機車發生車禍時，安全座椅可讓孩子不被拋出去，但也可能更危險，幼童被迫與機車「共存亡」，跟機車一起被捲進車底。

長庚醫院兒少保護中心主任葉國偉表示，國內大部分縣市大眾運輸系統不完善，如果家長無力買車養車，只能騎機車接送孩子，但機車最容易發生嚴重事故。

葉國偉指出，成年人騎機車載小孩時，未給予適合安全帽，甚至沒讓孩子戴安全帽，或是腳踏板上站一個、後面又載一個，嚴重忽略兒童安全，這些都屬於廣義上的「兒虐」。他建議政府分析兒童車禍事故大數據，找出可能導致重傷、致命原因，進而嚴格立法規範。

「強烈建議學齡前兒童不要乘坐機車。」台灣兒童急診醫學會理事長李建璋說，成年人騎機車載幼兒，一旦發生車禍，兒童頭頸部受創嚴重性遠高於成人，主因為兒童頭部占身體的比率較大，可能占身長的五分之一到四分之一，而小朋友頸部肌肉發育尚未成熟，支撐力較弱，車禍撞擊時，頭部劇烈甩動，以致腦部、頸椎受創，有更高機率導致死亡或終生癱瘓失能。