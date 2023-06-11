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濫訴亂象 父子5年興訟1.5萬件 罰款效果有限

記者王宏舜、林孟潔／台北11日電
濫訴問題被視為台灣司法一大痛點，司改國是會議要求司法院與法務部一年內提出解決方案，結果迄今無法解決。(記者許正宏／攝影)
濫訴問題被視為台灣司法一大痛點，司改國是會議要求司法院與法務部一年內提出解決方案，結果迄今無法解決。(記者許正宏／攝影)

台灣有父子檔2018年被判應繳5000元（台幣，下同，約163美元）電信費用，引發一連串訴訟，父子兩人過去5年在北部某法院累計共提逾1萬5000件民事訴訟，另外還頻聲請訴訟救助，行政法院光今年1至4月接獲這家人的案件就超過500件。

司法改革國是會議於2016年底召開時，曾對濫訴問題多所討論，雖未作成決議，但要求司法院與法務部在1年內提出防杜濫訴的具體方案，6、7年過去，沉痾卻尋不著良方。

近年全台法院民事1年新收案件直逼130萬大關，以2300萬人計算民事案件占台灣總人口比，等於每年約18、19人中就有1件民事新案件。

法務部在重要地檢署設置立案審查中心過濾濫訴案，但刑案件數一年多過一年；濫訴問題遲遲無法杜絕，有人數度開罰12萬元「沒在怕」，原因是提告者多數名下無財產，裁罰也沒辦法真正扣到錢，毫無實益。

有法官指出，濫訴案件中民事訴訟占大宗，當事人多半名下沒財產，不受裁判費影響，無止盡提告、聲請訴訟救助、再審、法官迴避，或衍生出國家賠償、對法官求償等，裁定或判決駁回就一再抗告或上訴，毫無成本利用國家資源達到興訟目的，即使依法裁罰，當事人也不痛不癢，法院僅有一紙債權憑證。

法界人士指出，憲法雖保障人民訴訟權，但常出現惡意或本於不當目的浮濫提起訴訟者，排擠其他人使用司法資源空間。

民事訴訟法前年修正，增訂處罰條款，對基於惡意、不當目的提告者，法院可對原告、法定代理人、訴訟代理人處12萬元以下罰鍰，訴訟相關費用由濫訴者負擔。

新制上路後，從2021年3月起至今年2月，各地院以「起訴基於惡意、不當目的或有重大過失」為由裁罰的有4件，以「事實上或法律上之主張欠缺合理依據」開罰的29件，但效果卻有限，以前述曾提告逾萬案的一家人為例，法院曾數度開罰12萬元，仍無法讓他們停止提告。

8月15日將上路的行政訴訟新制，除同樣對明顯濫訴者可視情節裁處12萬以下罰鍰，更擴大處罰範圍。司法院行政訴訟及懲戒廳表示，為避免真正有需要的當事人受到排擠、降低效能，參考民事訴訟法處罰濫行起訴、上訴外，連同濫行聲請、聲明、抗告和提起再審等也一併開罰，施行後應有一定嚇阻作用。

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