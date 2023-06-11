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文資親民 台南州會變身圖館 學生就愛這味

記者何定照／台北11日電
台南州會建於日治時期，為市定古蹟，去年改為「台南市二二八紀念館暨中西區圖書館」，成為熱門觀光景點。(記者何定照／攝影)
台南州會建於日治時期，為市定古蹟，去年改為「台南市二二八紀念館暨中西區圖書館」，成為熱門觀光景點。(記者何定照／攝影)

台灣公有文資除了成為消費空間，也常見做為辦公空間或展覽場館。台南市近年陸續將文資化為圖書館，其中變身中西區圖書館的台南州會還是市定古蹟等級，使用者都很滿意，圖書館員也大讚「文資本來就不該只給有錢人用」。

台南州會建於日治時期，當時為「台南州」的議會，二戰後，陸續做為台南市議會、台南市攝影文化會館、台南市議政史料館等功能，列為市定古蹟，去年9月改為「台南市二二八紀念館暨中西區圖書館」，許多學生都喜歡來這讀書，常要一早來搶位子。

中西區圖書館館員也說，舊館搬遷至此後成為觀光景點，不時有觀光客、參訪團來參觀，雖然也有人說若改成咖啡館，一定能賺大錢，但既然是公有文資，就該釋出資源給民眾使用，發揮更大公共價值，而不是有錢的人才能消費。

台南歷史建築「新化郡公會堂」也在2018年整修改造為青少年圖書館，同樣獲好評。雲林則早在2007年將歷史建築「虎尾郡守官邸」改為雲林故事館，以委外招標方式由雲林故事人協會營運至今。

台北教育大學兼任助理教授蕭文杰說，樂見公有文資有更具創意功能，也盼官方對文資能有更多想像，別老想靠餐飲把文化運動變「吃的運動」。

圖書館 觀光 古蹟

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