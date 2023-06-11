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文資好貴 千元咖啡萬元旅館 被諷權貴圈定

記者何定照／台北11日電
歷史建築榕錦時光生活園區找來眾多餐飲進駐，圖為興波咖啡。(記者何定照／攝影)
歷史建築榕錦時光生活園區找來眾多餐飲進駐，圖為興波咖啡。(記者何定照／攝影)

台灣許多公有文資都成消費空間，但近來愈來愈多場館規定不消費就不能入內參觀，且金額訂得不低。例如台北大安區的榕錦時光生活園區內的興波咖啡，內用最低消費1000元（台幣，下同，約32.5美元），台灣文學基地的平安京Matcha One低消380元，草山行館侍衛廳舍變身的旅館，一泊二食更要價1萬3000元，被諷刺是「權貴圈定文資」。

對此，台灣文學基地主管機關國立台灣文學館表示，已與Matcha One溝通，即日起開放免費參觀時段；榕錦園區、草山行館的主管機關台北市政府則說，這些文資都由得標團隊出資修繕維護，考量廠商已開放重要文資，僅限縮局部，同意團隊安排。

文資成為餐飲等消費空間行之有年，但近年部分場館開始規定沒消費就不能入內，引發怨言。如Matcha One在台灣文學基地店面，遊客若想參觀，就必須消費，低消為380元或1份套餐。前身為台北刑務所官舍的榕錦時光生活園區內的興波咖啡，每人低消1000元，不預約消費同樣無法入內。

台北教育大學兼任助理教授蕭文杰表示，近年這種要求高額消費才能進去參觀的現象，已變成口袋有錢的人才能看文資，更何況許多交民間經營的文資太商業化，進去只看到吃，看不到文化歷史。他指出，文基法第五條載明人民享有參與、欣賞及共享文化的近用權，「權貴圈定文資」現象顯然牴觸該法。

台北市文化局文資科科長邱稚亘表示，榕錦園區、草山行館等歷史建築，都屬「老房子文化運動」計畫，實施關鍵在引入民間資金修復文資，由於維修營運所費不貲，往往會規畫收費體驗，但也都盡量保留文資可親性。

榕錦時光生活園區執行長白佩玉表示，團隊花了7、8000萬元整修，有必要以收費體驗慢慢回收。主管台灣文學基地的台文館表示，已與平安京Matcha One溝通，希望平日不限制民眾入店參觀。

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