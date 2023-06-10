國中會考作文滿級分10年新低 4609人抱蛋

國中教育會考昨公告成績，今年全國僅530人獲得五A和寫作六級分，較去年減少409人之多。圖為國中會考示意圖。（本報資料照片）

一一二年國中教育 會昨公告成績。心測中心統計，今年全國僅530人獲得5Ａ和寫作滿級分六級分，占全體考生比率0.27％，較去年減少409人、比率減少0.22。拿5Ａ的人數則達1.8萬餘人，占比9.34％，創下十年來最高；拿下5Ｃ待加強的考生則有1萬2226人，占比6.27％，則為十年來最低。

此外，今年國文寫作測驗採取「不必訂題目」的考題，要求考生閱讀影劇統計圖，寫出自身理解跟經驗談，發揮空間大。但經統計，全國19.5萬考生中，971人拿下6級分、占比僅0.50%，相較去年大減1000人。占比和人數均創下10年新低，也是10年來首度跌破1000人；更有4609人抱蛋，較去年增加約500人。

台中市惠文高中校長陳建銘分析，今年高分群人數增加比率高於考生人數增加的比率，前端學校的錄取分數應該會提升。升學 輔導專家預估基北區明星學校落點，建中最低錄取分數估34.6分、北一女33.8分、師大附中33.6分、成功高中31.8分、中山女中30.8分、松山高中30.6分。

心測中心副主任曾芬蘭表示，根據今年計分結果，各科達精熟的比率在17.1％至27.1％，最高者為國文科、最低是社會科。

根據心測中心統計，今年拿下5科Ａ的學生為1萬8207人，和去年1萬6065人相比略增；但拿下5Ａ且寫作六級分者，僅530人，和去年相比下降409人。

弘光科技大學副教授楊棠秋分析，今年寫作測驗很少學生看不懂題目，但重點在於先訂立寫作主軸再安排架構、布局，是學生較缺乏的能力，以致於寫作較難拿到高分。

但曾芬蘭指出，每年各科表現多有增減，若以長期觀察，學生整體分數呈現正向發展。今年國文、英語、數學科拿到精熟的人數比率是為近十年最高，拿到待加強人數占比也是近十年新低。

私立華興中學校長曾騰瀧表示，相較去年從Ｃ到Ａ++或待加強到精熟的人數，今年高分群學生數到Ａ++的比率明顯增加，不過這次作文為開放性題目，滿級分人數是歷年最少，預估北市明星學校落點，分數應較去年上揚一點，為30分至36分區間。落點關鍵會在寫作表現。以基北區為例，前五志願最重要，盡量填寫10至15個志願。