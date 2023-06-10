我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

物價通膨壓垮房貸…法拍屋年增14% 佛州、加州、德州最慘

川普涉帶走核武、國防機密文件 危害國安遭控37重罪

國中會考作文滿級分10年新低 4609人抱蛋

記者許維寧、余采瀅／連線10日電
國中教育會考昨公告成績，今年全國僅530人獲得五A和寫作六級分，較去年減少409人之多。圖為國中會考示意圖。（本報資料照片）
國中教育會考昨公告成績，今年全國僅530人獲得五A和寫作六級分，較去年減少409人之多。圖為國中會考示意圖。（本報資料照片）

一一二年國中教育會昨公告成績。心測中心統計，今年全國僅530人獲得5Ａ和寫作滿級分六級分，占全體考生比率0.27％，較去年減少409人、比率減少0.22。拿5Ａ的人數則達1.8萬餘人，占比9.34％，創下十年來最高；拿下5Ｃ待加強的考生則有1萬2226人，占比6.27％，則為十年來最低。

此外，今年國文寫作測驗採取「不必訂題目」的考題，要求考生閱讀影劇統計圖，寫出自身理解跟經驗談，發揮空間大。但經統計，全國19.5萬考生中，971人拿下6級分、占比僅0.50%，相較去年大減1000人。占比和人數均創下10年新低，也是10年來首度跌破1000人；更有4609人抱蛋，較去年增加約500人。

台中市惠文高中校長陳建銘分析，今年高分群人數增加比率高於考生人數增加的比率，前端學校的錄取分數應該會提升。升學輔導專家預估基北區明星學校落點，建中最低錄取分數估34.6分、北一女33.8分、師大附中33.6分、成功高中31.8分、中山女中30.8分、松山高中30.6分。

心測中心副主任曾芬蘭表示，根據今年計分結果，各科達精熟的比率在17.1％至27.1％，最高者為國文科、最低是社會科。

根據心測中心統計，今年拿下5科Ａ的學生為1萬8207人，和去年1萬6065人相比略增；但拿下5Ａ且寫作六級分者，僅530人，和去年相比下降409人。

弘光科技大學副教授楊棠秋分析，今年寫作測驗很少學生看不懂題目，但重點在於先訂立寫作主軸再安排架構、布局，是學生較缺乏的能力，以致於寫作較難拿到高分。

但曾芬蘭指出，每年各科表現多有增減，若以長期觀察，學生整體分數呈現正向發展。今年國文、英語、數學科拿到精熟的人數比率是為近十年最高，拿到待加強人數占比也是近十年新低。

私立華興中學校長曾騰瀧表示，相較去年從Ｃ到Ａ++或待加強到精熟的人數，今年高分群學生數到Ａ++的比率明顯增加，不過這次作文為開放性題目，滿級分人數是歷年最少，預估北市明星學校落點，分數應較去年上揚一點，為30分至36分區間。落點關鍵會在寫作表現。以基北區為例，前五志願最重要，盡量填寫10至15個志願。

升學 教育

上一則

新光金改選變天 改革派大勝 吳東進次女辭總座

下一則

黑白集／政黨輪替那兩年 詐團攀綠大翻身

延伸閱讀

中國高考作文見「習語錄」 暗藏批美政治味？

中國高考作文見「習語錄」 暗藏批美政治味？
中國高考作文題目來了 全國作文乙卷見「習語錄」

中國高考作文題目來了 全國作文乙卷見「習語錄」
布林肯將訪北約新成員國芬蘭 瑞典盼7月峰會前入盟

布林肯將訪北約新成員國芬蘭 瑞典盼7月峰會前入盟
人與事／鋼琴教師變作家 黃怡傳遞真善美

人與事／鋼琴教師變作家 黃怡傳遞真善美

熱門新聞

一名女子以「性教育」為名，讓兒子、女兒和繼夫行集體性交，亂倫期間長達3年。台灣高等法院依未滿14歲之女子為性交等罪判繼父5年10月徒刑，生母3年2月徒刑。圖／ingimage

父女、兄妹、母子全亂倫 台婦詭辯「性教育」

2023-06-07 16:58
王丹。(記者許君達／攝影)

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

2023-06-03 22:32
兩名清大校友日前在臉書指控就讀清大時遭當時任教的民運人士王丹性騷擾，其中一名徐姓男子今晚在臉書開直播，說出王丹更多騷擾行徑。(取材自臉書)

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

2023-06-05 20:08
台積電否認每周平均工時超過50小時。（路透）

「每天工作12小時」美國廠員工加班喊苦 台積電回應了

2023-06-05 21:05
國小數學作業出現「5詭異圖案」，題目要求小朋友找出規律並填入第6個圖案。圖／取自爆廢公社

爸媽頭又痛了…小學題目「5詭異圖案」強者1條線秒破解

2023-05-29 11:15
一名黃色絲襪、白色短裙的長腿「辣妹」，竟偷拍女廁內2名女子如廁畫面，被抓才發現他是男兒身。記者王駿杰／翻攝

台長腿「辣妹」進女廁拍私密照 被抓褲底驚見一大包

2023-06-07 14:11

超人氣

更多 >
SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公
國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住
四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃

四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃
紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應

紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應
紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打