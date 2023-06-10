全台病毒齊發 急診拉警報 病床等不到

第四波新冠本土疫情升溫，使其出現夏季急診塞爆罕見現象。(記者林俊良／攝影)

疫情 升溫，腸病毒、腺病毒等各類傳染病齊發，全台醫療院所急診拉警報，推床睡滿等待住院病患，依照衛福部即時監測，台大醫院昨天傍晚，於急診等待住院人數達近90人，該現象不只出現在台大，長庚、北榮、馬偕等院的急診等床人數也不斷增加。第一線急診醫師指出，急診爆滿因疫情誘發重症、醫護荒、高溫等三大因素所致。

疾管署7日公布，過去七天平均每天新增244例中重症病例，與上周相比增加一成七，死亡案例平均增加28例，二項數據都是新冠從第五類傳染病改為第四類傳染病後，創下最高紀錄。

新光醫院急診醫學 科主任張志華表示，解封至今，染疫人數增加，包含醫護人員皆陸續中鏢，同時其餘感染性疾病，紛紛出籠，急診爆滿已經是全國性的現象。台大醫院急診醫學部主任黃建華說，5、6月屬於夏季，急診滿床非常反常。

林口長庚醫院副院長邱政洵表示，塞爆的關鍵點不是急診，而是各科的病床，急診患者無法上到住院樓層，全卡在急診。無論是台大、長庚、北榮等院，內科病房人數最滿，心臟科、神經內科、感染科等都一位難求，住院疾病以心肌梗塞、腦中風 等為大宗。

邱政洵表示，傳染性疾病在夏季的傳播能力有限，無論是新冠、流感等，多是輕症，但對高齡者衝擊仍大，染疫後使原本的慢性病或共病失控，才會導致心肌梗塞、腦中風等患者增加。黃建華說，近期氣溫劇烈變化，也讓不少長者受不了，增加中暑、熱衰竭患者。

各家醫院近期又面臨「醫院評鑑」、「疫後離職潮」，讓照顧人力嚴重不足。三總急診醫學部毒物科主任藍國徵說，此波疫情讓不少醫護人員染疫，依規定皆建議在家休息，醫院評鑑則讓各院的「護病比」抓得很緊，依過去經驗，評鑑季一到，各科病房都會關至少一到二個病床。

急診醫學會理事長、奇美醫院急診室主任許建清表示，疫後，全球都面臨大規模醫護離職潮，台灣也不例外，第四波新冠本土疫情的升溫，雖然多是輕症，但人力不足，反而更可能壓垮醫療院所，若此波疫情發生在秋冬，醫院更吃不下病患，人力問題若不解套，後續問題將更為嚴峻。各家醫院近期已採「非急迫手術」延後施行因應，但皆呼籲衛福部應出手調度及規畫疫後防疫措施。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，近二周住院人數微升，急診未見明顯增加趨勢，她強調，全台病床數與醫護人力並沒有不足，應是就醫分配不均所致，僅能呼籲民眾別往大醫院擠，後續將持續監測。