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朱學恒性騷稱「斷片」 醫師籲：無法控制飲用量應就醫

記者李青縈／台北即時報導
名嘴朱學恒被爆涉及騷擾國民黨北市議員鍾沛君，朱學恒卻聲稱當時因喝到「斷片」沒有記憶。（本報資料照片）
名嘴朱學恒被爆涉及騷擾國民黨北市議員鍾沛君，朱學恒卻聲稱當時因喝到「斷片」沒有記憶。（本報資料照片）

近期性騷擾風波頻傳，名嘴朱學恒被爆涉及騷擾國民黨北市議員鍾沛君，朱學恒卻聲稱當時因喝到「斷片」沒有記憶。北市聯合醫院松德院區成癮主任張祜銘表示，若出現喝酒後所做的事情沒有印象，應該減少用量，並建議難控制用量者應該到精神科評估是否成癮。

鍾沛君在臉書指出，朱學恒違反意願摟抱及親吻她；朱學恒也在「朱學恒的阿宅萬事通事務所」臉書粉絲專頁發文表示「我的確犯錯，也會面對一切的後果。在此向鍾沛君議員和所有社會大眾道歉」。

張祜銘指出，酒精對大腦的影響會依據酒精使用量不同，依照程度可分成低中高三狀況，但酒精量會應人而異；一般而言會依照以下三階段順序發生。在「低」酒精量下，人的行為會變得不受控制、行為變得衝動；若酒精量增加到中度，則會出現對情緒及記憶的影響，情緒可能會變得激動甚至一下哭、一下笑，更可能發生斷片。

張祜銘說，若是酒精程度高，就可能會危害生命。酒精涉入濃度高，會影響腦幹，而腦幹是呼吸中樞，因此可能會直接造成死亡。有時候青少年拼酒、引下過量酒精，就可能猝死。

張祜銘指出，當一個人喝酒出現斷片狀況，表示喝下過量酒精，已經對大腦造成傷害，而段片常常合併其他問題一起發生，比如喝酒做的事情沒有印象、喝酒會跌倒，受傷當下沒有意識等。依照國外建議，若是出現上述問題應該要減少酒精使用量，並建議如果沒辦法控制酒精攝取量，應該要到精神科評估是否有成癮。

張祜銘說，台灣過去對健康飲酒量的限制比較寬鬆，WHO也發現大部分國家對國家的限制量都過於寬鬆，WHO最新的建議是「如果能夠完全不喝酒，對身體是最健康，少量喝酒就會增加對健康的危險」。我國酒害防治協會也把5月9日定為台灣無酒日來推行不要喝酒的觀念。

根據「國民飲食指標手冊」的建議，男性每日不超過1罐啤酒（或相當於20g酒精量），女性不超過半罐啤酒（或相當於10g酒精量）。

臉書 性騷擾 WHO

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