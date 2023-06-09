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漠視福島核廢水 趙少康批綠遇日軟弱

台灣新聞組／台北9日電
中廣董事長趙少康。(本報資料照片)
中廣董事長趙少康。(本報資料照片)

日本福島核電廠含氚廢水預計春夏之際開始排放，台灣原能會分析排放約四年後流至台灣海域，表示沒有輻射安全影響。但據民調顯示，九成民眾擔憂造成台灣海洋汙染。中廣董事長趙少康批蔡政府遇到日本就軟弱，對不起台灣人。

台北中國時報報導，趙少康表示，福島第一核電廠的核廢水今年春夏之際就會排放到海裡，屆時將有100多萬噸進入太平洋，為期30年。他質疑蔡英文同意日本這樣的行為嗎？蔡英文能保證含有核廢水的漁產品不會進到民眾的肚子裡嗎？蔡英文能承諾捍衛民眾食品安全、不容妥協嗎？

中央社報導，東日本大地震10年後，日本政府2021年4月正式決定將東京電力公司福島第一核電廠產生的含氚核廢水（即ALPS處理水）排入海洋。國際原子能總署（IAEA）專家去年三度赴日審查含氚廢水取樣作業，根據今年5月31日發布取樣分析驗證初步結果報告，台灣原能會官員指出，「濃度已低於儀器偵測極限」，沒有輻射安全影響。

據報導，原能會官員說明，含氚廢水主要沿著黑潮主流往美國，再沿太平洋往下到北赤道洋流，順著來到菲律賓，再沿黑潮依序到台灣和日本，這是所謂環太平洋主路徑；而台灣位在主路徑後端，含氚廢水約四年時間才會流至台灣海域，此時氚濃度均小於最小可測量值，「低於儀器偵測極限」。

但據中國時報報導，趙少康提到，「台灣民意基金會」做過民調，對於福島核電廠將含氚核廢水稀釋排入海中，有高達9成民眾擔心會造成全球及台灣海洋汙染，其中有62.3％民眾非常擔心，痛批對於日本政府一意孤行的做法，蔡政府連一句話都不敢說，真的對不起台灣人，更讓人看清楚，民進黨一遇到日本就軟弱。

趙少康認為，反核曾經是民進黨高舉的價值，如今面對日本排放核廢水，民進黨上下竟沒有人出面反對，裝聾作啞，質疑民進黨已經不反核了，怒轟民進黨就算不反核，也不可縱容日本排放核廢水、讓民眾吃到含有核廢水的漁產品。

據報導，外交部表示，一貫立場是尊重及配合核能專業主管機關「行政院原子能委員會」的規畫與跨部會協商意見，並積極與日本就有關議題保持密切溝通與協調，台灣考察團已二度赴日本實地考察及瞭解相關廢水排放計畫進程，未來政府將會持續敦促日方在符合國際標準及規範下執行排放作業。

日本 民進黨 趙少康

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