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大學生理工弱化 學者：護國神山下現土石流

記者趙宥寧／台北9日電
教改至今已逾20年，不過教改論壇8日召開記者會，直指教育改革問題叢生，民粹跟政治勢力凌駕持續在教育之上，並提出四大改革方向。(記者趙宥寧／攝影)
教改至今已逾20年，不過教改論壇8日召開記者會，直指教育改革問題叢生，民粹跟政治勢力凌駕持續在教育之上，並提出四大改革方向。(記者趙宥寧／攝影)

新課綱上路四年，學科必修學分減少，不少大學抱怨學生基礎學科明顯弱化，教改論壇昨召開記者會，有學者指出，護國神山台積電底下已出現土石流，更批評當今教育改革本質是「政治凌駕專業」；也有大學教師分享，現在教大一普通物理已無法從高三知識延伸，還得從國三程度開始教，放棄學習狀況逐年增加。

20年前超過百位大學教授連署發表「教改萬言書」，希望終結10年教改亂象，教改論壇召集人、政大教育系教授周祝瑛昨表示，當年4大訴求亂象仍存在，因此再提出4大改革方向，包含108課綱有待調整、人才培育的新方向、AI時代教育要旨、教育品質再提升，尤其118課綱正在修訂中，他們關注課綱未來發展。

台師大名譽教授吳武典則說，大學應擺脫「學位補給站」的窠臼，培養文理兼修的通才，並拔尖創新人才，否則新課綱使得台灣科技人才缺口不斷擴大，已讓護國神山台積電底下出現土石流。他也提出育才「三要」，包括政府應重修108課綱，讓大學重新定位，並培育術德兼備的真人才。

長庚大學副教授邱韻如，任教大一普通物理長達20餘年。她觀察，新課綱驟減自然科學分，又因學測在寒假，導致高三無法完整學習，高三下社區高中又僅個位數考生參加分科測驗，根本無心學習加深廣課程，高中老師要上課簡直是在修練，學生程度愈來愈低落。

邱韻如也自嘲，以前在大學教高三物理，現在是在要教國三物理，學生若有一至二堂課跟不上，基礎學習無法深耕，放棄學習狀況更逐年增加。

台大名譽教授黃光國表示，現在教改本質是政治凌駕專業，民粹跟政治勢力凌駕持續在教育之上。國立竹山高中學生劉融諭表示，新課綱課程安排讓人壓力變大，「不清楚台灣教育要帶我們去何方」。

台大化學系名譽教授劉廣定表示，以前教育提倡德智體群美「五育並重」，教改後卻不見了，現在的教育缺「德」；台師大榮譽教授吳武典也提到，近來發生多起大學生和社會菁英疑似失德、不倫事件，顯露著理盲濫情的社會病態，「人才無品，其禍甚於庸才」。

中山女高退休教師段心儀表示，公民教育強調民主自由，卻失守道德，校園霸凌愈來愈嚴重，校園毒品益形氾濫。

東吳大學物理系名譽教授劉源俊則說，傳統儒家教育有「博學之，審問之，慎思之，明辨之，篤行之」的五步功夫，AI時代「博學之」已變得無必要，應利用多餘的時間重視德行與康健教育。

教育 台積電 AI

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