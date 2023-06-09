我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普擁佛奇合成照引熱議 2024總統大選AI參戰

底特律6歲男童家中玩槍 對1歲弟連開2槍

黑白集／台積只能相信 美商會不相信

黑白集
台積電日前舉行股東會，董事長劉德音答覆股東，政府說不會缺電，「我們只能相信」。(記者曾吉松／攝影)
台積電日前舉行股東會，董事長劉德音答覆股東，政府說不會缺電，「我們只能相信」。(記者曾吉松／攝影)

台積電董事長劉德音答覆股東，政府說不會缺電，「我們只能相信」。他說這話其實帶著苦笑，身為「護國神山」第一支柱，難道能說不相信政府？相對的，台灣美國商會就不客氣了，白皮書直批台灣能源轉型進度「落後」，衝擊國家安全。很顯然，美國商會選擇「不相信」。

大企業沒有說真話的自由，這個人們能理解。因此，儘管劉德音說得「含蓄」，許多人仍聽出有「弦外之音」。藍委認為，他在「暗酸」政府；連綠委都覺得，政府讓他心有疑慮，就該改善。蔡總統的能源轉型政策幾年來不斷跳票，連賴清德都立場鬆動，當用電大戶劉德音說「我們只能相信」，心中其實是滿滿無奈。

「有政府，請安心」是政府的響亮口號，什麼「國家隊」都喊得嚇嚇叫，但結果又如何？新冠疫情期間，政府堅持隔離並拒絕讓民眾普篩，蔡總統則帶頭吹捧高端疫苗；結果全民失去快篩自主權，而百萬「高端勇士」出不了邊境。「相信政府」，下場何其慘烈！

7年前，大家也都相信8800億台幣（約287億美元）的前瞻建設會打造出不同的台灣；但7年過去，人們看到的是揮霍和分贓，卻看不到國家的「前瞻」？忙碌的外交及軍購，只把台灣更推向戰爭邊緣，誰看到了國家安全？

劉德音「只能相信」，美國商會則選擇不信，台灣民眾更相信誰？

高端疫苗 勇士 賴清德

上一則

台大遏止論文抄襲 林智堅條款上路

下一則

議員鍾沛君控強吻 名嘴朱學恆致歉：我的確犯錯

延伸閱讀

新聞眼／蔡政府能源政策 美台企業都憂心

新聞眼／蔡政府能源政策 美台企業都憂心
侯友宜駁卡核一水保 嗆賴清德有關心過核廢處理嗎

侯友宜駁卡核一水保 嗆賴清德有關心過核廢處理嗎
台積電美廠員工怨加班 劉德音：不願值班就別來這產業

台積電美廠員工怨加班 劉德音：不願值班就別來這產業
「政府說不缺電 我們只能相信」台積董座籲檢討綠能

「政府說不缺電 我們只能相信」台積董座籲檢討綠能

熱門新聞

一名女子以「性教育」為名，讓兒子、女兒和繼夫行集體性交，亂倫期間長達3年。台灣高等法院依未滿14歲之女子為性交等罪判繼父5年10月徒刑，生母3年2月徒刑。圖／ingimage

父女、兄妹、母子全亂倫 台婦詭辯「性教育」

2023-06-07 16:58
王丹。(記者許君達／攝影)

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

2023-06-03 22:32
圖／取自花娘小館臉書

黃仁勳猛誇「這道菜」 好吃又可怕…台巷弄餐廳被挖寶

2023-06-01 13:05
兩名清大校友日前在臉書指控就讀清大時遭當時任教的民運人士王丹性騷擾，其中一名徐姓男子今晚在臉書開直播，說出王丹更多騷擾行徑。(取材自臉書)

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

2023-06-05 20:08
國小數學作業出現「5詭異圖案」，題目要求小朋友找出規律並填入第6個圖案。圖／取自爆廢公社

爸媽頭又痛了…小學題目「5詭異圖案」強者1條線秒破解

2023-05-29 11:15
台積電否認每周平均工時超過50小時。（路透）

「每天工作12小時」美國廠員工加班喊苦 台積電回應了

2023-06-05 21:05

超人氣

更多 >
街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？
奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光
華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜

華人遭尾隨砸車 剛買奢侈品包包、衣服等全被盜
「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司
當這3種情況出現 你應該停用信用卡

當這3種情況出現 你應該停用信用卡