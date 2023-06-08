我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人物速寫／劉德華 尼克森總統圖書館華語女導覽

矽谷谷歌員工回憶2000年網路泡沫：裁員比現在慘烈

台取消15項指示藥健保給付 多為停產或類似保健食品

記者沈能元／台北8日電
衛福部健保署召開會議達成共識，不再給付維他命Ｂ群、消化酵素等15項指示藥品。(本報資料照片)
衛福部健保署召開會議達成共識，不再給付維他命Ｂ群、消化酵素等15項指示藥品。(本報資料照片)

健保是否繼續給付止痛藥、咳嗽感冒藥等800多項指示藥品，醫藥界長期爭論，衛福部健保署於6日下午召開會議，歷經三個多小時，達成兩大共識，一為不再給付維他命B群、消化酵素等15項指示藥品，再者，請各專科醫學會於兩周內盤點每年用量小於5000顆的指示藥品，一個月後開會討論是否繼續給付。

15項不再給付的指示藥品中，以維他命B群、消化酵素最為常見，基層醫療協會理事長林應然表示，維他命B群常用於神經痛患者，如帶狀皰疹引發神經痛，藉此緩解神經疼痛；此外，缺乏B1、B6、B12等維生素，可能引起神經炎，醫師也常開立這類藥物。

不過，部分醫師開立維他命B群似有氾濫之嫌，「有病治病、無病強身」，與會專家認為，國人飲食充裕，又可補充維他命B群保健食品，不至於攝取不足，因而取消相關指示藥品給付。

至於蛋白酶、澱粉酶、脂肪酶等消化酵素，常用於消化不良患者，林應然表示，人體中的胃、胰臟、小腸都具有分泌消化酵素功能，應無須額外補充，此藥物類似保健食品「可有可無」，遭取消健保給付。

健保署統計，去年健保給付指示藥品841項，金額為台幣16.74億元（約5439.6萬美元），常見藥品為止痛藥、咳嗽感冒藥、抗組織胺等藥物。

副署長蔡淑鈴說，健保成立至今28年，醫師繼續開立指示藥品，可見臨床上有其需求，這次針對三大類十五項指示藥品著手，「錢不是重點，臨床需要才是重點。」多為療效差、停產，或有同成分、同劑型、同劑量的處方藥可供選擇，不影響民眾用藥，後續繼續盤點。

對於國人關心的氧化鎂（軟便劑）、止痛藥、感冒藥，及孩童使用的感冒糖漿、咳嗽糖漿等指示用藥，目前繼續提供給付。此外，健保署請各醫學會盤點一年用量小於五千顆的指示藥品，以及藥膏少於1000條及眼藥水不到1000瓶者，將再開會討論是否取消健保給付。

台灣藥品行銷暨管理協會發言人、藥師沈采穎表示，健保署終於願意開始審視指示藥品，建議六歲以下兒童指示用藥維持給付，其餘指示用藥應以每年至少5%的幅度減少。

健保 醫學

上一則

被流鶯笑雞雞小殺人 躲22年DNA採驗才破功

下一則

婦教兒女與繼父亂倫3年 詭辯教「性教育」

延伸閱讀

女生怕曬黑更缺維生素D？醫生提醒掌握4原則

女生怕曬黑更缺維生素D？醫生提醒掌握4原則
服用多種維他命 有助記憶？ 阿茲海默症協會：待確認

服用多種維他命 有助記憶？ 阿茲海默症協會：待確認
新冠肺炎第4波來襲 每日重複確診患者上看6000人

新冠肺炎第4波來襲 每日重複確診患者上看6000人
快看世界／攝取多種維他命延緩記憶衰退？ 專家這樣說

快看世界／攝取多種維他命延緩記憶衰退？ 專家這樣說

熱門新聞

王丹。(記者許君達／攝影)

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

2023-06-03 22:32
圖／取自花娘小館臉書

黃仁勳猛誇「這道菜」 好吃又可怕…台巷弄餐廳被挖寶

2023-06-01 13:05
兩名清大校友日前在臉書指控就讀清大時遭當時任教的民運人士王丹性騷擾，其中一名徐姓男子今晚在臉書開直播，說出王丹更多騷擾行徑。(取材自臉書)

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

2023-06-05 20:08
一名女子以「性教育」為名，讓兒子、女兒和繼夫行集體性交，亂倫期間長達3年。台灣高等法院依未滿14歲之女子為性交等罪判繼父5年10月徒刑，生母3年2月徒刑。圖／ingimage

父女、兄妹、母子全亂倫 台婦詭辯「性教育」

2023-06-07 16:58
國小數學作業出現「5詭異圖案」，題目要求小朋友找出規律並填入第6個圖案。圖／取自爆廢公社

爸媽頭又痛了…小學題目「5詭異圖案」強者1條線秒破解

2023-05-29 11:15
台積電否認每周平均工時超過50小時。（路透）

「每天工作12小時」美國廠員工加班喊苦 台積電回應了

2023-06-05 21:05

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害

紐約法拉盛華醫涉迷姦女病患還錄影 恐多人受害
紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日

紐約連兩天淪全球空污最糟城市 霧霾籠罩宛如末日
好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康

好市多冷凍餐 營養師推薦：這8種最健康
Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員

Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員
「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器

「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器