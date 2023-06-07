我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔學者：去年全美1/5亞裔遭遇仇亞事件 全年500萬起

只賣25萬 南加洛杉磯縣「橋屋」吸引數百名買家

長榮溫哥華返台班機延誤 旅客怨：睡機場只給1瓶水和1片餅乾

記者甘芝萁／台北即時報導
長榮航空6/6溫哥華返台班機延誤22.5小時，旅客抱怨長榮不積極處理，也不道歉賠償，導致旅客只能睡機場，且只有給水和餅乾。(圖:長榮航空提供)
長榮航空6/6溫哥華返台班機延誤22.5小時，旅客抱怨長榮不積極處理，也不道歉賠償，導致旅客只能睡機場，且只有給水和餅乾。(圖:長榮航空提供)

班機延誤、旅客安置欠佳遭投訴，這次換長榮航空出狀況。有旅客原定6月6日搭乘長榮BR09 凌晨02：00自溫哥華飛往台北，但航機因機械故障無法修復，導致登機前10分鐘才被告知航機要延誤6小時，只好滯留機場，但當時航廈餐廳都關了，長榮沒有安排旅客休息處，也沒有給足夠的水和食物，僅提供機上毛毯，讓旅客得睡在航廈地板或椅子上，很多人因此著涼。旅客不滿表示，長榮的處理真是讓人失望至極。最後該班機更延誤到當地時間6月7日00：30才能起飛，等於整整延誤22.5小時。

有該班旅客在網路上附圖投訴，本來昨天要搭長榮從溫哥華回台，結果臨登機前10幾分鐘才被告知飛機故障要延誤6小時，但當地負責人完全沒有因為航班延誤要把大家安排妥當的意思，因為延誤6小時得等到早上8時，所以旅客都沒有休息處，機場餐廳也關門了，長榮只給一瓶水和一片餅乾，乘客們只好在機場地上和椅子上睡覺。有乘客要求提供食物，長榮的人竟然拒絕，更說現在給明天就沒有了。

另名旅客也寫道，長榮班機在延誤6小時候，在當地時間早上7時又宣布無法修復而取消航班。根據加拿大航空法規，長榮航空未盡到對旅客的責任與義務，包括沒有支付不便賠償，也沒有每30分鐘提報飛機狀況，並拒絕討論賠償事宜。長榮航空也只提供給旅客一瓶水、一小片餅乾跟一小罐水果罐頭，不足以滿足6小時跨業的延誤和當天早餐的需求，旅客抗爭後才在當天早上6：30分說服長榮提供每人25美元的代金券。

長榮也僅提供飛機上毛毯，乘客只能席地而睡，導致很多女性和兒童著涼，次日早上旅客施壓，部分乘客才得到住宿的代金券。且根據加國法規，延誤時間超過9小時，就應該要給予旅客賠償。但長榮當地代表卻一再推諉，甚至只提供加拿大交通部(CTA)的投訴管道，而不給予公司的直接賠償資訊。

有旅客認為，上次星宇也發生延誤事件，但不光給予賠償，還有道歉，但這次長榮完全沒有抱歉的意思，甚至和好幾位旅客吵了起來，一直在逃避責任。

長榮航空表示，6月6日BR09溫哥華-桃園航班，原定當地時間凌晨2點起飛，在出發前航機出現異常訊號，經檢查後確認需進行檢修，以確保飛航安全，並規劃將航班更改至6月6日早上8點起飛；但由於檢修後需進一步調撥零件來更換，航班需再次延誤至當地時間7日凌晨00點30分起飛，並更改航班號為BR09D。

由於航班延誤當下機場內餐廳已關閉，因此長榮航空先行於候機室準備點心、飲水及提供毛毯供旅客使用；航班確認需再次延誤之後，隨即安排旅客退關並且依旅客之需求，協助安排替代航班以及住宿、返家或餐飲等旅客照顧之服務。

長榮表示，該航班為B777-300ER機型，旅客共計296人及1名嬰兒，此次因機械因素導致航班延誤，造成旅客不便，長榮航空深感歉意。

長榮 機場 加拿大

上一則

台積電美廠員工怨加班 劉德音：不願值班就別來這產業

延伸閱讀

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯
2023年最佳航空公司排名出爐 長榮第8、冠軍是「這一家」

2023年最佳航空公司排名出爐 長榮第8、冠軍是「這一家」
ChatGPT訂機票 有便宜可撿

ChatGPT訂機票 有便宜可撿
女兒是贏家？

女兒是贏家？

熱門新聞

王丹。(記者許君達／攝影)

控王丹性騷 台男出示他加州住家照片：6/6前道歉否則提告

2023-06-03 22:32
圖／取自花娘小館臉書

黃仁勳猛誇「這道菜」 好吃又可怕…台巷弄餐廳被挖寶

2023-06-01 13:05
兩名清大校友日前在臉書指控就讀清大時遭當時任教的民運人士王丹性騷擾，其中一名徐姓男子今晚在臉書開直播，說出王丹更多騷擾行徑。(取材自臉書)

小鮮肉陪同、後宮特別座…被騷擾男開直播稱「不只對我」爆料王丹習慣

2023-06-05 20:08
國小數學作業出現「5詭異圖案」，題目要求小朋友找出規律並填入第6個圖案。圖／取自爆廢公社

爸媽頭又痛了…小學題目「5詭異圖案」強者1條線秒破解

2023-05-29 11:15
台積電否認每周平均工時超過50小時。（路透）

「每天工作12小時」美國廠員工加班喊苦 台積電回應了

2023-06-05 21:05
台北市北投區石牌一間牛肉麵名店，遭網友指控用「抹布水煮麵」。圖／摘自爆怨公社。

台灣知名牛肉麵店員工竟擰抹布水煮麵 醫師直呼噁心

2023-06-05 11:09

超人氣

更多 >
4原因 佛州不再是退休者首選

4原因 佛州不再是退休者首選
棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？

棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？
加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈
7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑
美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退

美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退