長榮溫哥華返台班機延誤 旅客怨：睡機場只給1瓶水和1片餅乾

長榮航空6/6溫哥華返台班機延誤22.5小時，旅客抱怨長榮不積極處理，也不道歉賠償，導致旅客只能睡機場，且只有給水和餅乾。(圖:長榮航空提供)

班機延誤、旅客安置欠佳遭投訴，這次換長榮 航空出狀況。有旅客原定6月6日搭乘長榮BR09 凌晨02：00自溫哥華飛往台北，但航機因機械故障無法修復，導致登機前10分鐘才被告知航機要延誤6小時，只好滯留機場 ，但當時航廈餐廳都關了，長榮沒有安排旅客休息處，也沒有給足夠的水和食物，僅提供機上毛毯，讓旅客得睡在航廈地板或椅子上，很多人因此著涼。旅客不滿表示，長榮的處理真是讓人失望至極。最後該班機更延誤到當地時間6月7日00：30才能起飛，等於整整延誤22.5小時。

有該班旅客在網路上附圖投訴，本來昨天要搭長榮從溫哥華回台，結果臨登機前10幾分鐘才被告知飛機故障要延誤6小時，但當地負責人完全沒有因為航班延誤要把大家安排妥當的意思，因為延誤6小時得等到早上8時，所以旅客都沒有休息處，機場餐廳也關門了，長榮只給一瓶水和一片餅乾，乘客們只好在機場地上和椅子上睡覺。有乘客要求提供食物，長榮的人竟然拒絕，更說現在給明天就沒有了。

另名旅客也寫道，長榮班機在延誤6小時候，在當地時間早上7時又宣布無法修復而取消航班。根據加拿大 航空法規，長榮航空未盡到對旅客的責任與義務，包括沒有支付不便賠償，也沒有每30分鐘提報飛機狀況，並拒絕討論賠償事宜。長榮航空也只提供給旅客一瓶水、一小片餅乾跟一小罐水果罐頭，不足以滿足6小時跨業的延誤和當天早餐的需求，旅客抗爭後才在當天早上6：30分說服長榮提供每人25美元的代金券。

長榮也僅提供飛機上毛毯，乘客只能席地而睡，導致很多女性和兒童著涼，次日早上旅客施壓，部分乘客才得到住宿的代金券。且根據加國法規，延誤時間超過9小時，就應該要給予旅客賠償。但長榮當地代表卻一再推諉，甚至只提供加拿大交通部(CTA)的投訴管道，而不給予公司的直接賠償資訊。

有旅客認為，上次星宇也發生延誤事件，但不光給予賠償，還有道歉，但這次長榮完全沒有抱歉的意思，甚至和好幾位旅客吵了起來，一直在逃避責任。

長榮航空表示，6月6日BR09溫哥華-桃園航班，原定當地時間凌晨2點起飛，在出發前航機出現異常訊號，經檢查後確認需進行檢修，以確保飛航安全，並規劃將航班更改至6月6日早上8點起飛；但由於檢修後需進一步調撥零件來更換，航班需再次延誤至當地時間7日凌晨00點30分起飛，並更改航班號為BR09D。

由於航班延誤當下機場內餐廳已關閉，因此長榮航空先行於候機室準備點心、飲水及提供毛毯供旅客使用；航班確認需再次延誤之後，隨即安排旅客退關並且依旅客之需求，協助安排替代航班以及住宿、返家或餐飲等旅客照顧之服務。

長榮表示，該航班為B777-300ER機型，旅客共計296人及1名嬰兒，此次因機械因素導致航班延誤，造成旅客不便，長榮航空深感歉意。